रोजमर्रा की ये 5 आदतें आपके समय को कर सकती हैं बर्बाद, आज ही बदल लें
क्या है खबर?
हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम इन्हें कैसे बिताते हैं, यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। कुछ छोटी-छोटी आदतें हमारे दिन को बर्बाद कर सकती हैं और हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने से रोक सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जो हमारी दिनचर्या को खराब कर सकती हैं और हमें भनक लगे बिना ही हमारी उन्नति को रोक सकती हैं।
#1
सुबह जल्दी न उठना
सुबह जागने के बाद अगर आप तुरंत बिस्तर से नहीं उठते हैं और फोन या टीवी पर समय बिताते हैं तो यह आदत आपके दिन को बर्बाद कर सकती है। सुबह उठते ही थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर गहरी सांस लें और अपने शरीर को धीरे-धीरे जगाएं। इसके बाद पानी पिएं और फिर बिस्तर से उठकर खड़े हो जाएं। इससे आपका शरीर तरोताजा महसूस करेगा और आप पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे।
#2
सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना
सोशल मीडिया आजकल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। हम अक्सर बिना किसी वजह के घंटों तक फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर समय बिताते हैं। इससे हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है, जिसे हम किसी जरूरी काम में लगा सकते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने फोन में ऐप टाइमर सेट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितनी देर तक सोशल मीडिया पर समय बिता रहे हैं।
#3
काम के बीच में आराम करना
काम करते समय बार-बार आराम करना भी समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। अगर आप हर 10 मिनट बाद आराम करते हैं तो इससे आपका काम अधूरा रह जाता है और आपको पूरा दिन लग जाता है। इसके बजाय हर घंटे में 5-10 मिनट का छोटा आराम लें और फिर से काम पर लौटें। इससे आप अधिक उत्पादक रहेंगे और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। एक बार बड़ा ब्रेक लें और हर घंटे 5 मिनट आराम करें।
#4
कई काम एक साथ करना
कई लोग यह सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना उनकी उत्पादकता बढ़ाता है, लेकिन ऐसा करने से अक्सर गलतियां होती हैं और काम अधूरा रह जाता है। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें और उसे पूरा करने के बाद ही अगले काम पर जाएं। इससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस तरह आप अपने सभी काम समय पर पूरे कर सकेंगे।
#5
टीवी या मोबाइल पर समय बिताना
टीवी देखना या मोबाइल पर समय बिताना सभी को पसंद होता है। हालांकि, अगर आप इसे आदत बना लेते हैं तो यह आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। खासकर सोने से पहले टीवी देखना या मोबाइल चलाना आपकी नींद को खराब कर सकता है। इसके लिए सोने से कम से कम 30 मिनट पहले इन चीजों का इस्तेमाल बंद कर दें और किताब पढ़ें या ध्यान लगाएं। इससे शरीर आराम की स्थिति में आएगा और जल्दी नींद आएगी।