रोजाना की ये आदतें आपकी मुद्रा को कर सकती हैं खराब, बरतें सावधानी

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भारी बैग एक कंधे पर लटकाना

भारी बैग को एक कंधे पर लटकाना भी एक आम गलती है, जो हमारी मुद्रा को खराब कर सकती है। इससे हमारे कंधे, गर्दन और पीठ पर असंतुलित दबाव पड़ता है, जिससे दर्द हो सकता है। इसे सुधारने के लिए बैग को दोनों कंधों पर समान रूप से बांटकर उठाएं या फिर हल्के वजन वाले बैग का उपयोग करें। इसके अलावा बैग को सही तरीके से कंधे पर रखें, ताकि उसका वजन संतुलित रहे और दर्द से बचा जा सके।