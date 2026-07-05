रोजाना की ये आदतें आपकी मुद्रा को कर सकती हैं खराब, बरतें सावधानी
क्या है खबर?
अच्छी मुद्रा न केवल शारीरिक सेहत के लिए जरूरी है, बल्कि यह आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान को भी बढ़ाती है। हालांकि, कुछ आदतें हमारी मुद्रा को अनजाने में ही खराब कर सकती हैं। हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में जानेंगे, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आम हैं। हालांकि, इनका हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है और इससे हमारी मुद्रा खराब हो सकती है।
#1
बैठते समय पीठ को सीधा न रखना
बैठते समय अक्सर हम अपनी पीठ को सीधा नहीं रखते, खासकर जब हम लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने काम कर रहे होते हैं। यह आदत हमारी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है और दर्द का कारण बन सकती है। इसलिए, हमेशा अपनी कुर्सी पर सीधे बैठें और पीठ को सहारा देने वाले तकिए का उपयोग करें। इसके अलावा नियमित रूप से खिंचाव वाली व्यायाम करें, ताकि मांसपेशियों में लचीलापन बना रहे और दर्द से राहत मिले।
#2
मोबाइल फोन का गलत तरीके से इस्तेमाल करना
मोबाइल फोन का गलत तरीके से इस्तेमाल करना भी हमारी मुद्रा को बिगाड़ सकता है। अक्सर हम फोन को हाथ में लेकर उसे ऊपर की ओर देखते हैं, जिससे हमारी गर्दन और कंधों पर दबाव पड़ता है। इसे सुधारने के लिए फोन को आंखों के स्तर तक लाएं, ताकि आपको झुककर देखने की जरूरत न पड़े। इसके अलावा कुछ समय बाद ब्रेक भी लें और अपनी गर्दन को आराम दें।
#3
भारी बैग एक कंधे पर लटकाना
भारी बैग को एक कंधे पर लटकाना भी एक आम गलती है, जो हमारी मुद्रा को खराब कर सकती है। इससे हमारे कंधे, गर्दन और पीठ पर असंतुलित दबाव पड़ता है, जिससे दर्द हो सकता है। इसे सुधारने के लिए बैग को दोनों कंधों पर समान रूप से बांटकर उठाएं या फिर हल्के वजन वाले बैग का उपयोग करें। इसके अलावा बैग को सही तरीके से कंधे पर रखें, ताकि उसका वजन संतुलित रहे और दर्द से बचा जा सके।
#4
लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहना
एक ही स्थिति में लंबे समय तक रहना भी हमारी मुद्रा को प्रभावित करता है। चाहे वह खड़े रहना हो या बैठना, लगातार एक ही स्थिति में रहने से मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और दर्द हो सकता है। इससे बचने के लिए हर 30 मिनट बाद अपनी स्थिति बदलें। अगर आप बैठकर काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद खड़े हो जाएं या थोड़ा टहल लें, ताकि मांसपेशियां सक्रिय रहें और दर्द न हो।
#5
टीवी देखने या मोबाइल देखने का तरीका
टीवी देखने या मोबाइल देखने का तरीका भी हमारी मुद्रा को प्रभावित कर सकता है। अक्सर हम सोफे पर लेटकर या कुर्सी पर झुककर टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, जिससे हमारी पीठ और गर्दन पर दबाव पड़ता है। इसे सुधारने के लिए हमेशा सीधे बैठकर ही टीवी देखें या मोबाइल देखें और अपने शरीर को सहारा देने वाली कुर्सी या तकिए का उपयोग करें। इसके अलावा कुछ समय बाद ब्रेक लें और अपने शरीर को आराम दें।