इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करने वाले खाद्य पदार्थ

इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा कर सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, डाइट में करें शामिल

लेखन सयाली 01:44 pm Jul 05, 202601:44 pm

क्या है खबर?

इलेक्ट्रोलाइट्स नमक के कण होते हैं, जो पसीने के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इनकी कमी से शरीर में पानी की कमी, थकान, मांसपेशियों में ऐंठन और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर संतुलित बनाए रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अच्छे स्त्रोत हैं और इन्हें डाइट में शामिल करने से आपको प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स मिल सकते हैं।