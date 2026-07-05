इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा कर सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
इलेक्ट्रोलाइट्स नमक के कण होते हैं, जो पसीने के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इनकी कमी से शरीर में पानी की कमी, थकान, मांसपेशियों में ऐंठन और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर संतुलित बनाए रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अच्छे स्त्रोत हैं और इन्हें डाइट में शामिल करने से आपको प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स मिल सकते हैं।
#1
केला
केला पोटेशियम का बढ़िया स्त्रोत है, जो एक अहम इलेक्ट्रोलाइट है। पोटेशियम शरीर में तरल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और मांसपेशियों के सही कार्य के लिए जरूरी है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 422 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। केले का सेवन करने से आपको प्राकृतिक रूप से पोटेशियम मिल सकता है। इसे आप नाश्ते में या फिर किसी भी समय खा सकते हैं। इससे आपको ताकत भी मिलेगी।
#2
नारियल पानी
नारियल पानी एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट पेय है। यह पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने और ऊर्जा देने में मदद करते हैं। नारियल पानी में कम कैलोरी होती हैं, इसलिए यह वजन कम करने वालों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा यह पाचन क्रिया को सुधारने और त्वचा को निखारने में भी मदद करता है। इसका सेवन रोजाना करना चाहिए।
#3
चिया बीज
चिया बीज को प्राकृतिक सुपरफूड माना जाता है। ये कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे कई इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होते हैं। चिया बीज को आप स्मूदी, दही या फिर सलाद में मिलाकर खा सकते हैं। इनका सेवन करने से आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा ये ओमेगा-3 फैटी एसिड का भी अच्छा स्रोत हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं।
#4
आलू
आलू में भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, खासकर पोटेशियम, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। आलू विटामिन-C और विटामिन-B6 से भी भरपूर होते हैं, जो शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। आलू में फाइबर भी होता है, जो पाचन क्रिया को सुधारने और आंत को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।
#5
संतरा
संतरे को विटामिन-C का बेहतरीन स्त्रोत माना जाता है। इसमें पोटेशियम की मात्रा भी अधिक होती है। संतरे में मौजूद पोषक तत्व मांसपेशियों की ऐंठन को कम करने और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के स्तर को संतुलित बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा संतरे में एंटी-ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को हानि पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में मदद करते हैं। इनका जूस पीना भी फायदेमंद होता है।