रोजमर्रा के इन मशहूर फैशन आइटम का सेना से जुड़ा हुआ है इतिहास

#3

गर्म जैकेट

गर्म जैकेट भी सेना की वर्दी का अहम हिस्सा हैं, जो अब फैशन का हिस्सा हैं। ये जैकेट ठंडे मौसम में आपको गर्म रखते हुए स्टाइलिश लुक देती हैं। इनकी खासियत यह होती है कि ये बहुत हल्की होती हैं, लेकिन गर्मी देती हैं। इन्हें आप किसी भी रोजमर्रा के उपयोग के लिए या आधिकारिक मौके पर पहन सकते हैं। इनका डिजाइन ऐसा होता है कि ये आपको एक अलग ही लुक देती हैं और आपको आरामदायक महसूस करवाती हैं।