रोजमर्रा के इन मशहूर फैशन आइटम का सेना से जुड़ा हुआ है इतिहास
क्या है खबर?
फैशन का इतिहास बहुत दिलचस्प है, जो केवल सजावट के आधार पर ही नहीं बनता। आज हम कुछ ऐसे कपड़े और एक्सेसरीज पहनते हैं, जो खास तौर से सेना के लिए बनाए गए थे। कई फैशन आइटम ऐसे हैं, जो सीधे तौर पर सेना से जुड़े होते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे फैशन आइटम के बारे में बताते हैं, जो सेना से जुड़े हैं और अब ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं।
#1
बूट्स
बूट्स एक तरह के जूते हैं, जो ज्यादातर ऑफिस में पहने जाते हैं। ये जूते 1970 के दशक में सेना के लिए बनाए गए थे। इसके बाद ये आम लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। बूट्स को पहनकर आप आरामदायक महसूस करते हैं और ये किसी भी कपड़े के साथ अच्छे लगते हैं। इनका डिजाइन साधारण होता है, लेकिन ये बहुत मजबूत होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं।
#2
सेना के पैटर्न वाली पैंट
सेना के पैटर्न वाली पैंट का इस्तेमाल पहले सिर्फ सेना में होता था, लेकिन अब ये भी फैशन का हिस्सा बन गई हैं। ये पैंट न केवल आरामदायक होती हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखती हैं। इन्हें आप रोजमर्रा के उपयोग के लिए या किसी भी अनौपचारिक मौके पर पहन सकते हैं। इनका डिजाइन ऐसा होता है कि ये आपको अलग ही लुक मिलता हैं और आरामदायक महसूस होता है। इनको आप टी-शर्ट या शर्ट के साथ पहन सकते हैं।
#3
गर्म जैकेट
गर्म जैकेट भी सेना की वर्दी का अहम हिस्सा हैं, जो अब फैशन का हिस्सा हैं। ये जैकेट ठंडे मौसम में आपको गर्म रखते हुए स्टाइलिश लुक देती हैं। इनकी खासियत यह होती है कि ये बहुत हल्की होती हैं, लेकिन गर्मी देती हैं। इन्हें आप किसी भी रोजमर्रा के उपयोग के लिए या आधिकारिक मौके पर पहन सकते हैं। इनका डिजाइन ऐसा होता है कि ये आपको एक अलग ही लुक देती हैं और आपको आरामदायक महसूस करवाती हैं।
#4
कमरबंद
कमरबंद तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन सेना के कमरबंद खास होते हैं। इन कमरबंद की मजबूती और टिकाऊ रहने वाली बनावट इन्हें अलग बनाती है। इन्हें आप किसी भी कपड़े के साथ पहन सकते हैं। ये सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं लगते, बल्कि काम आते हैं। इन सभी फैशन आइटम ने साबित कर दिया है कि सेना का फैशन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और हमें स्टाइलिश दिखाने में मदद करता है।