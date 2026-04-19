हर महिला को पता होने चाहिए सेटिंग स्प्रे के ये 5 हैक्स, मेकअप लगेगा फ्लॉलेस

मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में सेटिंग स्प्रे बहुत काम आता है। यह चेहरे पर मेकअप को सेट करने और उसे धुंधला होने से रोकता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सेटिंग स्प्रे के हैक्स बताते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप हर बार मेकअप करते समय इसे अपनी मेकअप किट में जरूर शामिल करेंगी।

#1 मेकअप ब्रश को साफ करने में है मददगार मेकअप ब्रश को साफ करने के लिए भी सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास मेकअप ब्रश साफ करने का कोई साधन नहीं है तो अपने गंदे मेकअप ब्रश पर सेटिंग स्प्रे डालकर उसे साफ करें। इससे ब्रश आसानी से साफ हो जाएगा और आपके मेकअप ब्रश की उम्र भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा सेटिंग स्प्रे में मौजूद तत्व गंदगी को हटाने में मदद करते हैं।

#2 हेयर स्टाइल को सेट करने के लिए करें इस्तेमाल अगर आप अपनी हेयर स्टाइल को लंबे समय तक टिकाए रखना चाहती हैं तो सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करना बढ़िया निर्णय होगा। इसके लिए सबसे पहले अपने बालों पर हल्का गीला सेटिंग स्प्रे छिड़कें। इसके बाद अपने बालों को हल्का-सा कंघी करें। यह तरीका आपके बालों की स्टाइल को पूरे दिन बरकरार रखने में मदद करेगा। इसके अलावा सेटिंग स्प्रे आपके बालों को एक प्राकृतिक चमक भी देगा और छोटे बालों को निकलने से रोकेगा।

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#3 आई मेकअप को फैलने से रोकने में है सक्षम आई मेकअप को फैलने से रोकने में भी सेटिंग स्प्रे काफी मदद कर सकता है। आप आईलैशेस के साथ-साथ आईलिड्स पर भी सेटिंग स्प्रे छिड़क सकती हैं। इससे न केवल आपका आई मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा, बल्कि आपकी आंखें भी ताजगी महसूस करेंगी। इसके लिए सबसे पहले अपनी आंखों पर हल्का-सा सेटिंग स्प्रे छिड़कें, फिर अपनी आंखों पर मस्कारा लगाएं। इससे मस्कारा भी लंबे समय तक टिका रहेगा।

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#4 आईलाइनर को फैलने से बचाने के लिए करें उपयोग आईलाइनर को फैलने से बचाने के लिए भी सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपनी आंखों पर आईलाइनर लगाएं, फिर एक छोटे ब्रश पर थोड़ा-सा सेटिंग स्प्रे लें और उसे तुरंत आईलाइनर पर लगाएं। इससे आपका आईलाइनर पूरे दिन तक वैसा ही नजर आएगा, जैसा आपने पहले लगाया था और वह बिल्कुल नहीं फैलेगा। इसके अलावा यह तरीका आपके आईलाइनर को भी लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करेगा।