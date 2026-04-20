हर महिला के पास होनी चाहिए इन ट्रेंडी रंग वाली लिप लाइनर पेंसिल, देंगी आकर्षक लुक

लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर का उपयोग करना अच्छा रहता है। यह न केवल होंठों को खूबसूरत बनाता है, बल्कि लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाए रखने में भी मदद करता है। खासकर अगर आप रंगीन लिप लाइनर का चयन करती हैं तो यह आपके होंठों को ज्यादा सुंदर और बड़ा दिखा सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे रंग वाली लिप लाइनर पेंसिल के बारे में बताते हैं, जो हर महिला के पास होनी चाहिए।

#1 भूरा लिप लाइनर जिस रंग का लिप लाइनर आज कल महिलाओं के दिलों पर राज कर रहा है वह है भूरा। जी हां, इसे लगाकर होंठों को एक खास लुक मिलता है और यह ज्यादातर रंग की लिपस्टिक के साथ अच्छा लगता है। इसे आप किसी भी रंग के आउटफिट के साथ कैरी कर सकती हैं। भूरे के अलग-अलग शेड वाले लिप लाइनर खरीदकर रख लें। इसे लगाकर आप केवल लिप ग्लॉस भी लगाएंगी तो भी एक सुंदर लुक मिलेगा।

#2 गुलाबी लिप लाइनर महिलाओं को गुलाबी रंग की लिपस्टिक बेहद पसंद आती हैं। ऐसे में जाहिल-सी बात है कि गुलाबी रंग के लिप लाइनर भी उनके पास होने ही चाहिए। अलग-अलग शेड के गुलाबी लिप लाइनर में निवेश करें और उन्हें अलग-अलग टोन वाली गुलाबी लिपस्टिक के साथ पेयर करें। इससे आपके होंठ सुंदर और बड़े दिखाई देंगे। इसकी मदद से आप उन्हें ओवर लाइन भी कर सकती हैं, जो आज कर चलन में है।

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#3 न्यूड लिप लाइनर मिनिमल मेकअप का बोल बाला है, जिसके चलते न्यूड रंग के लिप लाइनर होना तो जरूरी ही हो जाता है। इनमें क्रीम, पीच, भूरे और नारंगी जैसे न्यूड रंगों वाले लिप लाइनर शामिल हो सकते हैं। इनसे एक प्राकृतिक लुक मिलता है, जो नो मेकअप लुक जैसा लगता है। आप केवल इन रंगों वाले लिप लाइनर लगाकर एक क्लियर लिप ग्लॉस इस्तेमाल कर सकती हैं। यह लुक रोजमर्रा के उपयोग के लिए बढ़िया रहेगा।

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