हर भारतीय रसोई में होने चाहिए ये 5 उपकरण, खाना बनाना होगा आसान
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खाना बनाना अपने आप में एक कला है और भारतीय खाने की तो बात ही क्या, इसे बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन कुछ रसोई उपकरण हैं, जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उपकरण न केवल आपके समय की बचत करते हैं, बल्कि आपके काम को भी आसान बनाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपकरणों के बारे में बताएंगे, जो हर भारतीय रसोई में होने चाहिए।
#1
प्रेशर कुकर
प्रेशर कुकर भारतीय रसोई का जरूरी हिस्सा है। यह न केवल दाल, सब्जियां और चावल जल्दी पका सकता है, बल्कि इससे अन्य कई व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। प्रेशर कुकर का उपयोग करके आप कम समय में ज्यादा खाना पका सकते हैं और गैस की खपत भी कम होती है। इसके अलावा यह पोषक तत्वों को भी सुरक्षित रखता है, जिससे आपका खाना स्वादिष्ट और सेहतमंद बनता है।
#2
मिक्सी
मिक्सी एक ऐसा उपकरण है, जो आपकी कई जरूरतों को पूरा कर सकता है। इससे आप मसाले पीस सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं और यहां तक कि शेक जैसे पेय भी बना सकते हैं। मिक्सी की मदद से आपका खाना बनाने का समय काफी कम हो जाता है और आप विभिन्न प्रकार के व्यंजन आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा मिक्सी का उपयोग करके आप अपने व्यंजनों में नई-नई रचनात्मकता भी जोड़ सकते हैं।
#3
रोटी मेकर
रोटी मेकर रोटी बनाने का काम बहुत ही आसान बना देता है। इससे आप एक साथ कई रोटियां बना सकते हैं, जो गोल और नरम बनती हैं। रोटी मेकर का उपयोग करके आप समय की बचत भी कर सकते हैं और मेहनत भी कम होती है। यह उपकरण उन लोगों के लिए खासतौर पर मददगार है, जो कामकाजी हैं और जिनके पास ज्यादा समय नहीं होता।
#4
माइक्रोवेव
माइक्रोवेव आधुनिक रसोई का एक अहम हिस्सा है। इसमें आप न केवल खाना गर्म कर सकते हैं, बल्कि बेकिंग और ग्रिलिंग भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव की मदद से आपका खाना जल्दी तैयार होता है और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा माइक्रोवेव का उपयोग करके आप अलग-अलग तरह के व्यंजनों में नई-नई रचनात्मकता भी जोड़ सकते हैं।
#5
ग्राइंडर
ग्राइंडर का उपयोग मसाले पीसने और पेस्ट बनाने के लिए किया जाता है। यह उपकरण आपके काम को बहुत आसान बना देता है और समय की बचत भी करता है। ग्राइंडर का उपयोग करके आप अपने व्यंजनों में ताजगी और स्वाद जोड़ सकते हैं। यह उपकरण खासकर उन लोगों के लिए जरूरी है, जो अपने खाने में ताजे मसालों का उपयोग करना पसंद करते हैं।