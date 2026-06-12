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डॉक्टर भी नहीं खरीदते ये 5 चीजें, आपको भी नहीं खरीदनी चाहिए
डॉक्टर भी नहीं खरीदते ये चीजें

डॉक्टर भी नहीं खरीदते ये 5 चीजें, आपको भी नहीं खरीदनी चाहिए

लेखन अंजली
Jun 12, 2026
06:53 pm
क्या है खबर?

डॉक्टर अपनी डाइट में कुछ चीजें नहीं शामिल करते हैं क्योंकि वे सेहत के लिए सही नहीं होती हैं। ये चीजें अक्सर बाजार में बिकती हैं और हम इन्हें बिना सोचे-समझे खरीद लेते हैं। इन खाद्य पदार्थों में आमतौर पर ज्यादा मीठा, कृत्रिम स्वाद और सुरक्षित रखने वाले तत्व होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए उन 5 चीजों के बारे में जानते हैं, जो डॉक्टर भी बाजार से नहीं खरीदते।

#1

रेडी टू ईट फूड

रेडी टू ईट फूड वे होते हैं, जिन्हें बनाने के दौरान कई रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। इनमें कृत्रिम स्वाद, सुरक्षित रखने वाले तत्व और ज्यादा मात्रा में मीठा होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। डॉक्टर इनसे दूर रहने की सलाह देते हैं क्योंकि ये पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं और वजन बढ़ा सकते हैं। इसके बजाय ताजे फल और सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है।

#2

पैकेट वाला जूस

पैकेट वाला जूस अक्सर फलों के रस जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें असली फलों की बजाय कृत्रिम मिठास और स्वाद मिलाए जाते हैं। इन जूस में प्राकृतिक तत्व कम होते हैं और ये शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी उच्च मिठास सामग्री खून में शक्कर के स्तर को बढ़ा सकती है, जिससे मधुमेह जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर पैकेट वाले जूस की बजाय ताजे फलों का सेवन करने की सलाह देते हैं।

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#3

डाइट सोडा

डाइट सोडा एक ऐसा पेय है, जिसमें कम कैलोरी होती है और इसे वजन नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। हालांकि, इसमें कृत्रिम मिठास होती हैं, जो हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं। इनका सेवन करने से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और ये हमारी भूख को भी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर डाइट सोडा की बजाय पानी या नारियल पानी पीने की सलाह देते हैं, जो अधिक स्वास्थ्यवर्धक होते हैं।

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#4

सॉस और ड्रेसिंग

सलाद में इस्तेमाल होने वाले सॉस और ड्रेसिंग में भी अक्सर कृत्रिम तत्व होते हैं, जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें हानिकारक वसा और ज्यादा मात्रा में नमक होता है, जो दिल की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा इनकी उच्च मिठास सामग्री रक्तचाप को प्रभावित कर सकती है। डॉक्टर इनसे बचने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि घर पर बनी सॉस और ड्रेसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए।

#5

नाश्ता

बाजार में मिलने वाले पैकेटेड नाश्ता जैसे चिप्स आदि भी डॉक्टर खरीदने की सलाह नहीं देते। इनमें कृत्रिम तत्व होते हैं, जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें हानिकारक वसा और ज्यादा मात्रा में नमक होता है, जो दिल की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा इनकी उच्च मिठास सामग्री रक्तचाप को प्रभावित कर सकती है। डॉक्टर इनसे बचने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि घर पर बनी नाश्ता का इस्तेमाल करें।

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