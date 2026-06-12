डॉक्टर भी नहीं खरीदते ये चीजें

डॉक्टर भी नहीं खरीदते ये 5 चीजें, आपको भी नहीं खरीदनी चाहिए

लेखन अंजली 06:53 pm Jun 12, 202606:53 pm

क्या है खबर?

डॉक्टर अपनी डाइट में कुछ चीजें नहीं शामिल करते हैं क्योंकि वे सेहत के लिए सही नहीं होती हैं। ये चीजें अक्सर बाजार में बिकती हैं और हम इन्हें बिना सोचे-समझे खरीद लेते हैं। इन खाद्य पदार्थों में आमतौर पर ज्यादा मीठा, कृत्रिम स्वाद और सुरक्षित रखने वाले तत्व होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए उन 5 चीजों के बारे में जानते हैं, जो डॉक्टर भी बाजार से नहीं खरीदते।