फ्रिज की सफाई करने के बाद भी आती है बदबू? जानिए इसके 5 कारण

फ्रिज का इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में बहुत जरूरी होता है। हालांकि, कई बार सफाई के बाद भी फ्रिज से बदबू आना एक आम समस्या है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें जानकर आप इस समस्या से निपट सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे कारण बताएंगे, जिनकी वजह से आपके फ्रिज से बदबू आ सकती है, भले ही आपने उसे साफ ही क्यों न किया हो।

#1 खाने के बचे हुए टुकड़े फ्रिज में अक्सर खाने के बचे हुए टुकड़े रह जाते हैं, जो बदबू का कारण बन सकते हैं। भले ही आपने फ्रिज को साफ कर लिया हो, लेकिन अगर उसमें पुराने खाने के टुकड़े या उनके टुकड़े पड़े हों तो उनसे बदबू आ सकती है। इसलिए समय-समय पर फ्रिज के अंदर की सफाई करें और उसमें से पुराने खाने को निकाल दें। इसके अलावा खाने को अच्छे से पैक करके रखें ताकि उसकी खुशबू न फैले।

#2 फ्रिज के पीछे और नीचे की सफाई न होना फ्रिज की बाहरी सतहों की सफाई के साथ-साथ उसके पीछे और नीचे की सफाई भी जरूरी है। इन हिस्सों में धूल-मिट्टी और गंदगी जमा हो जाती है, जो बदबू का कारण बन सकती है। इन हिस्सों को साफ करने के लिए पहले फ्रिज को बिजली से हटा दें, फिर एक नम कपड़े से पीछे और नीचे की सतहों को पोंछें। इसके बाद इन्हें अच्छे से सुखा दें और फिर फ्रिज को चालू करें।

Advertisement

#3 खराब फल और सब्जियां फ्रिज में रखे खराब फल और सब्जियां भी बदबू का कारण बन सकती हैं। अगर आपने फ्रिज में कोई फल या सब्जी रखी थी, जो अब खराब हो गई हो तो उसे तुरंत निकाल दें और कचरे में फेंक दें। इसके अलावा अगर कोई फल या सब्जी थोड़ी खराब हो गई हो, लेकिन उसमें से पानी निकल रहा हो तो उसे भी निकाल दें क्योंकि उसका पानी भी बदबू फैला सकता है।

Advertisement

#4 फ्रिज का सही तापमान न होना फ्रिज का सही तापमान न होने पर भी उसमें से बदबू आ सकती है। अगर फ्रिज बहुत ठंडा होगा तो उसमें रखे हुए खाने-पीने की चीजों पर बर्फ जम जाएगी, जिससे पानी निकलने लगेगा और बदबू आने लगेगी। इसी तरह अगर फ्रिज बहुत गर्म होगा तो उसमें रखे हुए खाने-पीने की चीजें जल्दी खराब होंगी और बदबू आने लगेगी। इसलिए फ्रिज का तापमान हमेशा सही रखें ताकि ऐसी कोई समस्या न हो।