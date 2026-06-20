घर के अंदर ऐसे उगाएं नीलगिरी का पौधा

घर के अंदर आसानी से उगाया जा सकता है नीलगिरी का पौधा, जानें तरीका

लेखन अंजली 12:29 pm Jun 20, 202612:29 pm

क्या है खबर?

नीलगिरी का पौधा एक ऐसा पौधा है, जो न केवल आपके घर की सुंदरता बढ़ा सकता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यह पौधा अपने हरे-भरे पत्तों और खुशबूदार फूलों के लिए जाना जाता है। इसके तेल का उपयोग औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप नीलगिरी के पौधे को अपने घर के अंदर आसानी से उगा सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं।