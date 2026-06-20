घर के अंदर आसानी से उगाया जा सकता है नीलगिरी का पौधा, जानें तरीका
क्या है खबर?
नीलगिरी का पौधा एक ऐसा पौधा है, जो न केवल आपके घर की सुंदरता बढ़ा सकता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यह पौधा अपने हरे-भरे पत्तों और खुशबूदार फूलों के लिए जाना जाता है। इसके तेल का उपयोग औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप नीलगिरी के पौधे को अपने घर के अंदर आसानी से उगा सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं।
#1
सही जगह चुनें
नीलगिरी के पौधे को उगाने के लिए सबसे पहले सही जगह चुनना जरूरी है। यह पौधा सूरज की रोशनी पसंद करता है इसलिए इसे ऐसी जगह रखें, जहां दिनभर सूरज की किरणें आती रहें। अगर आप इसे घर के अंदर उगा रहे हैं तो रोजाना 4-5 घंटे की धूप जरूरी है। इसके लिए आप खिड़की के पास या बालकनी में इसका स्थान बना सकते हैं, ताकि इसे पर्याप्त रोशनी मिल सके।
#2
मिट्टी का चुनाव करें
नीलगिरी के पौधे के लिए अच्छी मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप बगीचे की दुकान से अच्छी खाद वाली मिट्टी खरीद सकते हैं या घर पर ही मिट्टी तैयार कर सकते हैं। मिट्टी को अच्छे से मिलाकर तैयार करें ताकि पौधे की जड़ों को हवा मिल सके और पानी भी अच्छे से सोख सके। ध्यान रखें कि मिट्टी न ज्यादा गीली हो और न ही ज्यादा कठोर।
#3
बीज बोना या टहनी लगाना
नीलगिरी का पौधा उगाने के लिए आप दो तरीकों का उपयोग कर सकते हैं: बीज बोकर या टहनी लगाकर। अगर आप बीज बो रहे हैं तो उन्हें गहरी मिट्टी में 1-2 इंच की गहराई पर रखें और ऊपर हल्का पानी छिड़कें। इससे बीज जल्दी अंकुरित होंगे। दूसरी ओर अगर आप टहनी ले रहे हैं तो उसे मिट्टी में डालें और नियमित रूप से पानी देते रहें। दोनों ही तरीकों से नीलगिरी का पौधा सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है।
#4
नियमित पानी देना
पौधे को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें कि मिट्टी हमेशा नम रहे, लेकिन ज्यादा गीली न हो क्योंकि इससे पौधे पर बुरा असर पड़ सकता है। सबसे अच्छा समय सुबह का है जब सूरज की रोशनी हल्की होती है और तापमान भी ठंडा रहता है। इसके अलावा शाम को भी पौधे पर हल्का पानी छिड़क सकते हैं। इससे पौधा ताजा और स्वस्थ रहेगा।
#5
खाद डालना
पौधे को पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है। आप जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं, जो पौधे के लिए बेहतर होता है। हर महीने एक बार पौधे पर हल्का जैविक खाद डालें ताकि वह अच्छे से बढ़ सके और स्वस्थ रहे। इस प्रकार इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने घर के अंदर आसानी से नीलगिरी का पौधा उगा सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं।