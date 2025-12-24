कॉकर स्पैनियल की सुंदरता बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 ग्रूमिंग टिप्स

कॉकर स्पैनियल एक प्यारा और चंचल कुत्ता है, जिसकी देखभाल करना जरूरी है। उनकी सुंदरता और सेहत बनाए रखने के लिए नियमित सफाई और देखभाल आवश्यक है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी देखभाल के तरीके बताएंगे, जिनसे आपके कॉकर स्पैनियल की त्वचा और बाल स्वस्थ रहेंगे। सही तरीके से देखभाल करने से न केवल उनका लुक बेहतर होगा, बल्कि वे खुश और सेहतमंद भी रहेंगे।

#1 नियमित रूप से बालों को संवारें कॉकर स्पैनियल के लंबे और घने बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से संवारना जरूरी है। हफ्ते में कम से कम दो बार बालों को संवारें ताकि उनके बाल उलझे न रहें और गंदगी भी बाहर निकल जाए। इसके अलावा इससे उनकी त्वचा पर खून का बहाव बढ़ता है और वे आराम महसूस करते हैं। बालों को संवारने से उनकी चमक भी बनी रहती है और वे स्वस्थ दिखते हैं।

#2 नहलाएं कॉकर स्पैनियल को समय-समय पर नहलाना चाहिए ताकि उनकी त्वचा साफ-सुथरी रहे। महीने में एक बार या जरूरत पड़ने पर ही उन्हें नहलाएं। इसके लिए हल्के साबुन का उपयोग करें, जो उनकी त्वचा पर कोमल हो। नहलाते समय ध्यान रखें कि पानी उनके कानों में न जाए क्योंकि यह संक्रमण का कारण बन सकता है। नहलाने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाएं और बालों को हल्के हाथों से संवारें।

#3 कानों की सफाई करें कॉकर स्पैनियल के लंबे कानों की सफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें गंदगी और मैल जमा हो सकता है, जिससे संक्रमण हो सकता है। हफ्ते में एक बार या जब आपको लगे कि उनके कान गंदे हो गए हैं, तब उन्हें साफ करें। इसके लिए एक मुलायम कपड़ा या रुई का उपयोग करें और हल्के हाथों से उनकी कान की सफाई करें। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या नजर आए तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें।

#4 नाखून काटें कॉकर स्पैनियल के नाखून लंबे होने पर उनकी चाल में रुकावट आ सकती है, इसलिए समय-समय पर उनके नाखून काटना जरूरी है। महीने में एक बार या जब आपको लगे कि उनके नाखून ज्यादा बढ़ गए हैं, तब उन्हें काटें। इसके लिए खास कुत्ते के नाखून काटने वाले उपकरण का उपयोग करें ताकि उन्हें कोई चोट न पहुंचे। ध्यान रखें कि नाखून काटते समय बहुत सावधानी बरतें ताकि उनकी त्वचा को नुकसान न पहुंचे।