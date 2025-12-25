शिह त्जु नस्ल के कुत्ते की आंखों की देखभाल के लिए अपनाएं ये तरीके

शिह त्जु एक प्यारी और नाजुक नस्ल है, जिनकी आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। इनकी आंखें बड़ी और गोल होती हैं, जो इन्हें बहुत आकर्षक बनाती हैं, लेकिन इन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने शिह त्जु की आंखों की देखभाल कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 नियमित सफाई करें अपने शिह त्जु की आंखों को नियमित रूप से साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एक मुलायम कपड़ा या रुई का उपयोग कर सकते हैं। हल्के गुनगुने पानी में रुई भिगोकर उसकी आंखों को धीरे-धीरे पोंछें। इससे धूल-मिट्टी और अन्य गंदगी हट जाएगी, जो आंखों में जमा हो सकती है। इस प्रक्रिया को दिन में एक बार जरूर करें ताकि उनकी आंखें हमेशा साफ और स्वस्थ रहें।

#2 आंखों की जांच करें अपने शिह त्जु की आंखों की नियमित जांच करना भी जरूरी है। अगर आपको उनकी आंखों में लालिमा, सूजन या किसी प्रकार की परेशानी महसूस होती है तो तुरंत पशु डॉक्टर से संपर्क करें। समय रहते इलाज कराने से कई समस्याओं से बचा जा सकता है। पशु डॉक्टर आपकी मदद करेगा और जरूरी दवाएं देगा, जिससे आपके शिह त्जु की आंखें स्वस्थ रहेंगी और वे आरामदायक महसूस करेंगे।

#3 सही खान-पान दें अपने शिह त्जु को सही खाना देना उनकी आंखों की सेहत के लिए अहम है। उन्हें अच्छा कुत्ता खाना दें, जिसमें विटामिन ए और ओमेगा-3 जैसे पोषक तत्व हों। ये उनकी आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा ताजे फल और सब्जियां भी उनके खाने में शामिल करें, जैसे गाजर, सेब आदि, जो विटामिन और खनिज से भरपूर होते हैं। इस तरह का खाना उनके लिए फायदेमंद रहेगा।

#4 धूप से बचाएं धूप में ज्यादा समय बिताने से आपके शिह त्जु की आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए जब भी बाहर ले जाएं तो उन्हें धूप से बचाकर रखें या छांव में घुमाएं। इसके अलावा घर के अंदर भी ध्यान रखें कि उनकी आंखों पर सीधी धूप न पड़े। इससे उनकी आंखें सुरक्षित रहेंगी और किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इस तरह आप अपने शिह त्जु की आंखों का ध्यान रख सकते हैं।