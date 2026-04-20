चावल के आटे की रोटी में दरारें न पड़ें, इन 5 तरीकों से बनाएं बिल्कुल सही

चावल के आटे की रोटी एक सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प है। हालांकि, अक्सर देखा जाता है कि इस प्रकार की रोटी बनाते समय उनमें दरारें पड़ जाती हैं। इससे रोटी का स्वाद और बनावट बिगड़ जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और आपके द्वारा बनाई गई रोटी नरम और फूली हुई बनेगी। आइए उन सुझावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 पानी की मात्रा पर ध्यान दें चावल के आटे की रोटी बनाने के लिए सही मात्रा में पानी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। ज्यादा पानी डालने से आटा चिपचिपा हो सकता है, जबकि कम पानी डालने से आटा सूखा हो सकता है। सही संतुलन पाने के लिए धीरे-धीरे पानी डालें और आटे को गूंथते समय महसूस करें कि वह कितना नम हो रहा है। इससे रोटी में दरारें नहीं पड़ेंगी और वह नरम बनेगी।

#2 गूंथने का तरीका बदलें आटे को गूंथते समय उसे अच्छी तरह से मसलें और घुमाते रहें। इससे आटे में हवा जाएगी और वह मुलायम बनेगा। इसके अलावा आटे को गूंथते समय उसे हल्का-हल्का दबाते हुए गोल करें ताकि उसकी बनावट बेहतर हो सके। इस तरह गूंथा हुआ आटा रोटी को फुलाने में मदद करेगा और उसमें दरारें नहीं पड़ेंगी। इससे रोटी नरम और स्वादिष्ट बनेगी, जो आपके भोजन का स्वाद बढ़ाएगी।

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#3 बेलने का तरीका अपनाएं रोटी बेलते समय दबाव डालते हुए गोल करें ताकि उसकी मोटाई समान रहे। इससे रोटी तवे पर अच्छी तरह से पकती है और फटती नहीं है। बेलते समय हल्का सा तेल या घी लगाएं ताकि रोटी मुलायम बने। इसके अलावा बेलन को भी हल्का सा घुमाते हुए बेलें ताकि रोटी का आकार सही रहे और वह तवे पर अच्छी तरह से पके। इस तरह से बनाई गई रोटी न केवल स्वादिष्ट बल्कि देखने में भी अच्छी लगेगी।

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#4 तवे की गर्मी का ध्यान रखें तवे को पहले से गर्म करें और जब वह अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उस पर थोड़ी मात्रा में तेल या घी लगाएं। इससे रोटी तवे पर चिपकेगी नहीं और वह जल्दी फुलेगी। तवे की गर्मी को सही बनाए रखने के लिए बीच-बीच में उसे पलटते रहें ताकि हर तरफ से समान रूप से गर्म हो सके। इस तरह से तैयार की गई रोटी नरम और स्वादिष्ट बनेगी, जो आपके भोजन का स्वाद बढ़ाएगी।