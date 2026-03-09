स्विट्जरलैंड की इन 5 ट्रेन से लें यात्रा का आनंद, यादगार बन जाएगा पूरा सफर

स्विट्जरलैंड को प्राकृतिक सुंदरता का देश भी कहा जाता है। यहां की हरियाली, बर्फ से ढके पहाड़ और नीला आसमान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। स्विट्जरलैंड में कई ऐसी ट्रेन सेवाएं हैं, जो आपको देश के सबसे खूबसूरत और शांतिपूर्ण स्थलों तक पहुंचाती हैं। इन ट्रेनों की यात्रा के दौरान आप पहाड़ों, झीलों और छोटे-छोटे गांवों से हो कर गुजरते हैं हैं। आइए स्विट्जरलैंड की कुछ बेहतरीन ट्रेन सेवाओं के बारे में जानते हैं।

#1 ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन स्विट्जरलैंड की सबसे लंबी और ऊंची ट्रेन सेवा है। यह ट्रेन जर्माट्ट से शुरू होकर ऑबेराल्डेन तक जाती है। इस यात्रा के दौरान आप बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे-भरे जंगलों और खूबसूरत घाटियों का आनंद ले सकते हैं। इस ट्रेन की खासियत यह है कि यह कई सुरंगों और पुलों से होकर गुजरती है, जिससे यात्रा और भी रोमांचक हो जाती है। यहां का दृश्य बेहद खूबसूरत है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा।

#2 पैनोरमा एक्सप्रेस ट्रेन पैनोरमा एक्सप्रेस ट्रेन लूसर्न से लेकर सेंट गैलेन तक जाती है। इस यात्रा में आप झीलों, पहाड़ों और हरे-भरे जंगलों का आनंद ले सकते हैं। यह ट्रेन आपको स्विट्जरलैंड के ग्रामीण जीवन से भी परिचित कराती है। पैनोरमा एक्सप्रेस ट्रेन की खिड़कियां बड़ी और साफ होती हैं, जिससे बाहर का दृश्य साफ-साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा ट्रेन में आरामदायक सीटें और अच्छे सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जो आपकी यात्रा को आरामदायक बनाती हैं।

#3 ब्रूनिग लाइन ट्रेन ब्रूनिग लाइन ट्रेन लूसर्न से लेकर इंटरलाकेन तक जाती है। इस यात्रा में आप पहाड़ों, घाटियों और झीलों का आनंद ले सकते हैं। ब्रूनिग लाइन ट्रेन की खासियत यह है कि यह आपको ब्रूनिग पास से गुजारती है, जो समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस यात्रा के दौरान आपको बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे-भरे जंगलों और साफ नीले आसमान का शानदार दृश्य देखने को मिलता है।

#4 गोल्डन पास लाइन ट्रेन गोल्डन पास लाइन ट्रेन लूसर्न से लेकर मोंट्रॉक्स तक जाती है। यह यात्रा बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि इसमें आपको झीलों, पहाड़ों और घाटियों का आनंद मिलता है। गोल्डन पास लाइन ट्रेन की खासियत यह है कि यह आपको अलग-अलग प्रकार के दृश्यों से गुजरती हुई कई छोटे-छोटे गांवों से होकर गुजरती है, जिससे आपको स्विट्जरलैंड के ग्रामीण जीवन का अनुभव होता है। यहां का दृश्य बहुत सुंदर है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा।