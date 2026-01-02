सर्दियों में चाय के साथ लें इन पारंपरिक बंगाली नाश्तों का लुत्फ, दिल हो जाएगा खुश

पश्चिम बंगाल का खान-पान न केवल भारत, बल्कि दुनियाभर में मशहूर है। यहां आपको एक से बढ़कर एक मिठाइयां और व्यंजन चखने का मौका मिल जाएगा। हालांकि, इस राज्य के स्नैक्स के बारे में कम चर्चा की जाती है, जो कमाल के होते हैं। आज हम आपको पश्चिम बंगाल के 5 पारंपरिक नमकीन स्नैक्स के बारे में बताने वाले हैं। इन्हें आप चाय के साथ खा सकते हैं और अपना मन तृप्त कर सकते हैं।

#1 सिंघाड़ा सिंघाड़ा बंगाल का एक प्रसिद्ध नाश्ता है, जो बिलकुल समोसे जैसा होता है। हालांकि, इसकी बाहरी परत समोसे से थोड़ी पतली बनाई जाती है। इसमें केवल आलू के बजाय आलू, गोभी, मूंगफली और मटर की मसालेदार फिलिंग की जाती है। इसका स्वाद पंच फोरन (मेथी, कलौंजी, जीरा, काली सरसों और सौंफ) मसालों के मिश्रण की वजह से और बढ़ जाता है। आप हरी चटनी के साथ सिंघाड़े का आनंद ले सकते हैं।

#2 बेगुनि अगर आप आलू और प्याज के पकौड़े खा-खा कर ऊब गए हैं तो बंगाल का लोकप्रिय पकौड़ा चखकर देखें। हम बात कर रहे हैं बेगुनि की, जिसे बैंगन से तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए बैंगन को बेसन, चावल के आटे, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, कलौंजी और बेकिंग सोडा के घोल में डुबोया जाता है। इसके बाद इन्हें गर्म तेल में तल लिया जाता है। यह स्नैक अंदर से मुलायम और बाहर से कुरकुरा होता है।

#3 झालमुरी शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा, जिसने झालमुरी न खाई हो। इसे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल का सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड है, जो कुरकुरे मुरमुरे से बनता है। 'झाल' का मतलब 'मसालेदार' और 'मुरी' का मतलब 'मुरमुरे' होता है। इसे बनाने के लिए मुरमुरे में उबला आलू, उबले चने, प्याज, टमाटर, मिर्च, मूंगफली, हरा धनिया, अचार वाला सरसों का तेल और खास मसाले मिलाए जाते हैं।

#4 राधाबल्लभी बंगाली लोगों को चाय के साथ आलू की सब्जी और राधाबल्लभी खाना बहुत अच्छा लगता है। यह यहां की एक पारंपरिक पूड़ी है, जो मसालेदार और कुरकुरी होती है। यह मैदे या आटे से बनती है और इसमें उड़द दाल का मसालेदार मिश्रण भरा जाता है। आप इसे आलू दम के साथ खा सकते हैं या फिर छोले के साथ भी परोस सकते हैं। यह पकवान पश्चिम बंगाल की सड़कों पर आसानी से मिल जाता है।