मानसून के दौरान चाय के साथ इन 5 स्नैक्स का लें आनंद, आसान है बनाना
क्या है खबर?
मानसून के दौरान चाय के साथ कुछ हल्का-फुल्का खाने का मजा ही कुछ अलग है। अगर आप और आपके परिवार के सदस्य या दोस्त मिलकर चाय पीते हैं तो उस समय स्नैक्स बनाना, परोसना और खाना सब कुछ एक साथ हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो मानसून में चाय के साथ खाने के लिए बेहतरीन हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।
#1
पनीर टिक्का
पनीर टिक्का एक मशहूर भारतीय स्नैक है, जो चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए पनीर को दही और मसालों के साथ मिलाकर, फिर इसे सीक पर लगाकर तंदूर या ओवन में सेंका जाता है। इस स्नैक का कुरकुरा बाहरी हिस्सा और नरम अंदरूनी बनावट इसे खास बनाती है। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।
#2
आलू के चिप्स
आलू के चिप्स एक पसंदीदा स्नैक हैं, जो हर किसी को भाते हैं। इन्हें बनाने के लिए पतले कटे हुए आलुओं को तेल में तलकर नमक और अन्य मसालों से सजाया जाता है। आप इन्हें घर पर आसानी से बना सकते हैं और इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं होते। यह स्नैक कुरकुरे और स्वादिष्ट है, जो आपके चाय के समय को और भी खास बना देता है।
#3
समोसा
समोसा एक पारंपरिक भारतीय स्नैक है, जिसे आलू और मटर की भरावन से भरा जाता है। इसे त्रिकोण आकार देकर डीप फ्राई किया जाता है। समोसा बाहर से कुरकुरा होते हैं और अंदर से नरम और मसालेदार होते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथा जाता है, फिर छोटे-छोटे हिस्से लेकर इन्हें त्रिकोण आकार दी जाती है। इसके बाद इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक तला जाता है।
#4
पकौड़े
पकौड़े बारिश के मौसम में चाय के साथ खाने का सबसे अच्छा विकल्प होते हैं। बेसन में सब्जियों जैसे प्याज, आलू, पालक आदि मिलाकर तैयार किए जाते हैं। इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक तला जाता है। पकौड़े कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं, जो आपके चाय के समय को और भी खास बना देते हैं। इन्हें बनाना आसान है और यह हर उम्र के लोगों को पसंद आता है।
#5
खस्ता कचौड़ी
खस्ता कचौड़ी उत्तर भारत की मशहूर स्ट्रीट फूड में से एक है, जिसे मसालेदार आलू की भरावन से भरी जाती है। इनको गहरे तेल में तलकर बनाया जाता है। खस्ता कचौड़ी बाहर से कुरकुरी होती हैं और अंदर से नरम और मसालेदार होती हैं। इन्हें गर्मागर्म चाय के साथ परोसना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इन सभी स्नैक्स को आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और अपने चाय के समय को और भी खास बना सकते हैं।