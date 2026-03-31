भारतीय स्ट्रीट फूड से प्रेरित मसालेदार पफ पेस्ट्री स्नैक्स, जो मुंह में ला देंगे पानी

पफ पेस्ट्री एक ऐसा स्नैक है, जो बचपन के दिनों की याद दिला देता है। कुरकुरे पफ्स का स्वाद और मसालेदार फिलिंग का जायका मिल कर जो व्यंजन पेश करते हैं, वह हर किसी का पसंदीदा बन जाता है। इस स्नैक को बाजार से खरीदने के बजाय आप घर पर भी बना सकते हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसे पफ पेस्ट्री स्नैक्स की रेसिपी बताएंगे, जो भारतीय स्ट्रीट फूड से प्रेरित हैं और इन्हें घर पर बनाना भी सरल है।

#1 आलू टिक्की पफ पेस्ट्री आलू टिक्की पफ पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश कर लें। अब उसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और मसाले मिलाएं। इसके बाद पफ पेस्ट्री के आटे को छोटे-छोटे गोल आकार में काटें और उसमें तैयार आलू का मिश्रण भरें। इसके बाद इन पफ्स को बेक करें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इन्हें गर्मा-गर्म हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।

#2 पनीर टिक्का पफ पेस्ट्री पनीर टिक्का पफ पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को टिक्का मसाले में मैरीनेट करें और उसे ग्रिल कर लें। इसके बाद पफ पेस्ट्री के आटे को छोटे-छोटे आयताकार आकार में काटें और उनमें मैरीनेटेड पनीर भरें। आप चाहें तो पनीर के साथ-साथ प्याज और शिमला मिर्च को भी ग्रिल कर सकते हैं। इसके बाद इन पफ्स को बेक करें, जब तक कि वे कुरकुरे न हो जाएं। इन्हें हरी चटनी या सॉस के साथ खाएं।

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#3 मटर पनीर पफ पेस्ट्री मटर पनीर पफ पेस्ट्री बनाने के लिए हरी मटर को प्याज-टमाटर की ग्रेवी में पकाएं। इसके बाद उसमें थोड़ी-सी सूखी मेथी डालें। पनीर को टुकड़ों में काट कर भूनें और इस ग्रेवी में मिला दें। अब पफ पेस्ट्री के आटे को गोल आकार में काटकर उसमें इस मिश्रण को भर दें। इसके बाद पफ्स को बेक करें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। ध्यान रहे पफ पेस्ट्री में भरने से पहले ग्रेवी गाढ़ी हो जाए।

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#4 पाव भाजी पफ पेस्ट्री पाव भाजी पफ पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले सब्जियों को उबालकर मैश कर लें। आप शिमला मिर्च, आलू, मटर, गाजर, चुकंदर, पनीर और बींस ले सकते हैं। मैश की हुई सब्जियों में पाव भाजी मसाला मिलाएं। अब पफ पेस्ट्री के आटे को छोटे-छोटे आयताकार आकार में काटें और उसमें इस मिश्रण को भर दें। इसके बाद इन पफ्स को बेक करें, जब तक कि वे कुरकुरे न हो जाएं। इन्हें मक्खन और प्याज के टुकड़ों के साथ परोसें।