लखनऊ में इन 5 मजेदार गतिविधियों का उठाएं लुत्फ, यात्रा बन जाएगी यादगार

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को 'नवाबों का शहर' भी कहा जाता है। यह शहर अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और स्वादिष्ट भोजन के लिए मशहूर है। यहां की ऐतिहासिक इमारतें आपको पुराने समय में ले जा सकती हैं। लखनऊ में घूमने के लिए कई जगहें हैं, लेकिन यहां की कुछ गतिविधियां आपके यात्रा अनुभव को और भी खास बना सकती हैं। आइए जानते हैं कि लखनऊ में किन-किन मजेदार गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है।

#1 हजरतगंज में लें खरीदारी और खाने का मजा हजरतगंज लखनऊ का प्रमुख बाजार है, जहां आप खरीदारी करने के साथ-साथ खाने की कई चीजों का आनंद ले सकते हैं। यहां की गलियों में टहलते हुए आपको बदलते समय की झलक मिलेगी। यहां के कैफे और खाने के स्थानों में आप स्वादिष्ट व्यंजन चख सकते हैं। इसके अलावा यहां की दुकानों में आपको लखनवी चिकनकारी के कपड़े और हस्तशिल्प वस्त्र भी मिलेंगे। हजरतगंज पर सुबह से लेकर आधी रात तक चहल-पहल बनी रहती है।

#2 रूमी दरवाजा देखें रूमी दरवाजा लखनऊ का एक ऐतिहासिक स्मारक है, जिसे 'उर्दू दरवाजा' भी कहा जाता है। यह दरवाजा मुगलों की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है और इसे 1784 में नवाब असफ उद दौला ने बनवाया था। इस दरवाजे की ऊंचाई लगभग 60 फीट है और इसकी डिजाइन में इस्लामिक कला की झलक मिलती है। यहां आकर आप इस खूबसूरत संरचना को करीब से देख सकते हैं और फोटो खींच सकते हैं।

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#3 गोमती नदी के किनारे सैर करें गोमती नदी के किनारे बना रिवर फ्रंट लखनऊ का एक आधुनिक पर्यटन स्थल है, जहां आप नदी किनारे सैर कर सकते हैं। यहां सुबह-सुबह या शाम के समय टहलना बहुत सुखद अनुभव है। इसके अलावा यहां नाव की सवारी का भी आनंद लिया जा सकता है। रिवर फ्रंट में कई पार्क, झीलें और फव्वारे भी हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी।

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#4 लखनऊ चिड़ियाघर जाएं लखनऊ चिड़ियाघर, जिसे 'प्राणि उद्यान' भी कहा जाता है, परिवार संग समय बिताने के लिए आदर्श स्थान है। इस चिड़ियाघर में कई तरह के जानवर, पक्षी और समुद्री जीव देखे जा सकते हैं। यहां बच्चों को भी बहुत मजा आता है, क्योंकि उन्हें अलग-अलग प्रकार के जानवरों को देखने और समझने का मौका मिलता है। इसके अलावा चिड़ियाघर परिसर में हरियाली और शांत वातावरण भी बहुत खूबसूरत है। आप यहां का संग्रहालय भी देखने जा सकते हैं।