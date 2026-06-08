एल्डरफ्लॉवर से बने ये 5 ठंडे पेय गर्मी को करेंगे दूर, बनाना भी है आसान
क्या है खबर?
फूलों के पेय न केवल ताजगी और सुगंध देते हैं, बल्कि कई सेहत से जुड़े फायदे भी पहुंचा सकते हैं। इनमें से एक एल्डरफ्लॉवर भी है, जो कई तरह के पेय बनाने के काम आता है। आज हम आपको कुछ अंतरराष्ट्रीय एल्डरफ्लॉवर पेय की रेसिपी बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं। इन पेय को घर पर बनाना आसान है और ये गर्मी को झट से दूर कर सकते हैं।
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एल्डरफ्लॉवर कूलर
एल्डरफ्लॉवर कूलर एक ताजगी भरा पेय है, जिसे आप गर्मियों में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एल्डरफ्लॉवर सिरप तैयार करें, फिर इसमें नींबू का रस और सोडा मिलाएं। इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें। यह पेय न केवल आपके शरीर को तरोताजा रखता है, बल्कि इसमें मौजूद विशेष तत्व आपकी त्वचा को भी निखारते हैं। इसके नियमित सेवन से आप तरोताजा महसूस करेंगे और गर्मी से राहत मिलेगी।
#2
एल्डरफ्लॉवर लेमोनेड
एल्डरफ्लॉवर लेमोनेड एक बढ़िया विकल्प है, जब आप कुछ मीठा और खट्टा पीना चाहते हों। इसके लिए सबसे पहले पानी में चीनी को घोलें, फिर इसमें एल्डरफ्लॉवर सिरप मिलाएं और नींबू का रस डालें। इसे अच्छे से मिलाकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद नींबू विटामिन-C प्रदान करता है। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें।
#3
एल्डरफ्लॉवर मोहितो
एल्डरफ्लॉवर मोहितो पारंपरिक मोहितो का एक अनोखा विकल्प है। इसके लिए सबसे पहले पुदीने की पत्तियों को मसलकर गिलास में डालें, फिर इसमें एल्डरफ्लॉवर सिरप और नींबू का रस मिलाएं। अब इसमें सोडा डालें और बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह पेय न केवल ताजगी देता है, बल्कि पाचन तंत्र को भी सुधारता है। इसके नियमित सेवन से आप तरोताजा महसूस करेंगे और गर्मी से राहत मिलेगी। आप इसमें अन्य जूस भी शामिल कर सकते हैं।
#4
एल्डरफ्लॉवर चाय
एल्डरफ्लॉवर चाय एक सेहतमंद पेय है, जिसे आप सुबह या शाम, किसी भी समय पी सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पानी उबालें, फिर उसमें सूखे एल्डरफ्लॉवर डालें और 10 मिनट तक पकने दें। इसे छानकर शहद मिलाएं और गर्मा-गर्म परोसें। यह पेय आपके शरीर को साफ करता है और आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है। आप चाहें तो इस चाय को ठंडा करके आइस टी में बदल सकते हैं और पी सकते हैं।
#5
एल्डरफ्लॉवर शरबत
एल्डरफ्लॉवर शरबत एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले पानी में चीनी को घोलें। इसमें सूखे फूल डालें और कुछ देर छोड़ दें, ताकि उसका स्वाद अच्छे से मिल जाए। अब इसे छानकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसमें मौजूद फूल विटामिन-C से भरपूर होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं।