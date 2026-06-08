एल्डरफ्लॉवर से बने 5 ठंडे पेय

एल्डरफ्लॉवर से बने ये 5 ठंडे पेय गर्मी को करेंगे दूर, बनाना भी है आसान

लेखन सयाली 11:57 am Jun 08, 202611:57 am

क्या है खबर?

फूलों के पेय न केवल ताजगी और सुगंध देते हैं, बल्कि कई सेहत से जुड़े फायदे भी पहुंचा सकते हैं। इनमें से एक एल्डरफ्लॉवर भी है, जो कई तरह के पेय बनाने के काम आता है। आज हम आपको कुछ अंतरराष्ट्रीय एल्डरफ्लॉवर पेय की रेसिपी बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं। इन पेय को घर पर बनाना आसान है और ये गर्मी को झट से दूर कर सकते हैं।