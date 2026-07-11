तटीय भारतीय व्यंजन

मानसून के दौरान इन तटीय भारतीय व्यंजनों का लें स्वाद, आसान है रेसिपी

लेखन सयाली 04:39 pm Jul 11, 202604:39 pm

क्या है खबर?

मानसून का मौसम ताजगी और ठंडक लेकर आता है। इस मौसम में तटीय क्षेत्रों में कई ऐसे व्यंजन बनाए जाते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। तटीय व्यंजनों में समुद्री भोजन के साथ-साथ नारियल, काजू और सूखे मेवों का भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए आज हम आपको मानसून के दौरान बनाए जाने वाले तटीय व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।