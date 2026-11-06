AI इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों पर मालिक करते हैं कम भरोसा, अध्ययन में हुआ खुलासा

पहले अध्ययन में 392 वयस्क शामिल थे, जिन्होंने कुछ समय के लिए मालिक की भूमिका निभाई। ये लगभग 43 साल के थे और इनके पास लगभग एक दशक का अनुभव था।

इनमें से 219 पुरुष और 173 महिलाएं थीं। हर मालिक को एक प्रतिभागी के साथ जोड़ा गया, जिसने रिसर्च-भर्ती वेबसाइट के लिए सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी।

इनमें से कुछ ने उसे खुद लिखा, कुछ ने AI की मदद ली और कुछ ने किसी की पोस्ट की नकल की।