त्योहारों के दौरान अपने पारंपरिक परिधान के साथ पहनें वेलवेट दुपट्टा, लगेंगी बेहद खूबसूरत

त्योहारों का मौसम आते ही हर महिला अपनी अलमारी को त्योहारों के हिसाब से सजाने में जुट जाती है। इस बार नए साल, लोहड़ी आदि पर महिलाएं अपने पारंपरिक परिधान जैसे साड़ी, सलवार-कमीज या लहंगा-चोली के साथ वेलवेट दुपट्टा पहन सकती हैं। यह न केवल आपके लुक को खास बनाएगा, बल्कि आपको आरामदायक भी रखेगा। आइए हम आपको वेलवेट दुपट्टे के साथ पारंपरिक परिधान मिलाने के तरीके बताते हैं, जिससे आपका त्योहार और भी खास बन जाएगा।

#1 पारंपरिक साड़ी के साथ वेलवेट दुपट्टा पारंपरिक साड़ी के साथ वेलवेट दुपट्टा एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप बनारसी साड़ी पहन रही हैं तो इसके साथ एक हल्का वेलवेट दुपट्टा चुनें। यह आपके लुक को शाही अंदाज देगा और आपको आकर्षक दिखाएगा। आप चाहें तो दुपट्टे पर थोड़ी कढ़ाई भी चुन सकती हैं, जिससे यह और भी सुंदर लगेगा। इस तरह का मेल आपके पूरे लुक को खास बना देगा और आपको त्योहारों पर अलग दिखाएगा।

#2 सलवार-कमीज के साथ वेलवेट दुपट्टा सलवार-कमीज के साथ वेलवेट दुपट्टा पहनना भी एक अच्छा विचार हो सकता है। अगर आप अनारकली सूट पहन रही हैं तो इसके साथ एक भारी कढ़ाई वाला वेलवेट दुपट्टा अच्छा लगेगा। यह आपके लुक को और भी खास बनाएगा और आपको त्योहारों पर अलग दिखाएगा। आप चाहें तो दुपट्टे पर थोड़ी कढ़ाई भी चुन सकती हैं, जिससे यह और भी सुंदर लगेगा। इस तरह का मेल आपके पूरे लुक को शाही अंदाज देगा।

#3 लहंगा-चोली के साथ वेलवेट दुपट्टा लहंगा-चोली के साथ वेलवेट दुपट्टा पहनना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप शादी या किसी बड़ी पार्टी में जा रही हैं तो लहंगा-चोली के साथ भारी कढ़ाई वाला वेलवेट दुपट्टा अच्छा लगेगा। यह आपके लुक को शाही अंदाज देगा और आपको आकर्षक दिखाएगा। आप चाहें तो दुपट्टे पर थोड़ी कढ़ाई भी चुन सकती हैं, जिससे यह और भी सुंदर लगेगा। इस तरह का मेल आपके पूरे लुक को खास बना देगा।

