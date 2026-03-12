गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखना है जरूरी, घर पर बनाएं ये 5 इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स

इलेक्ट्रोलाइट्स खनिज होते हैं, जो शरीर में पानी को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें भोजन या पेय के माध्यम से फिर से भरना जरूरी है। हालांकि, बाजार में मिलने वाली इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स में अप्राकृतिक स्वाद और रंग होते हैं, जो सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर बनाकर पी सकते हैं।

#1 नारियल पानी और नींबू का पेय इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर नारियल पानी और नींबू का पेय प्यास बुझाने के साथ शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास में ताजे नारियल पानी को निचोड़ लें, फिर इसमें एक नींबू का रस मिलाएं। इसके बाद इसमें स्वादानुसार शहद डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस पेय को बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें। यह पेय स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है।

#2 सेब का सिरका और पानी इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर सेब के सिरके का पेय शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास में एक चम्मच कच्चा सेब का सिरका डालें, फिर इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस निचोड़ें और अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इस पेय में बर्फ के टुकड़े डालें और इसका आनंद लें। यह पेय ताजगी देने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#3 संतरे और नमक का पेय संतरे का पेय विटामिन-C और पोटैशियम से भरपूर होता है, जो शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास में ताजे संतरे का रस निचोड़ें, फिर इसमें एक चुटकी नमक मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं। इसके बाद इस पेय को बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें। यह पेय स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है।

#4 खीरा और अदरक का पेय खीरा और अदरक का पेय शरीर को ठंडक देने के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी गर्म करें, फिर उसमें कदूकस किया हुआ खीरा और थोड़ा-सा कदूकस किया हुआ अदरक डालें। इसके बाद इसमें नींबू का रस निचोड़ें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस पेय को छानकर एक गिलास में डालें, फिर इसमें शहद मिलाएं। अंत में इस पेय को बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें।