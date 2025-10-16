दिवाली के जश्न के दौरान अपनी त्वचा को ऐसे रखें सुरक्षित, नहीं होगा कोई नुकसान 

जल्द ही दिवाली आने वाली है, जिसके दौरान लोग पटाखे जलाते हैं। इनके धुंए से वायु प्रदूषण होता है, जिसके संपर्क में आने से त्वचा अस्वस्थ हो जाती है। इससे त्वचा में खुजली और जलन हो सकती है या फिर वह बहुत शुष्क हो सकती है। इन परेशानियों से बचने के लिए जरूरी है कि आप अच्छी तरह त्वचा की देखभाल करें। दिवाली के जश्न के दौरान त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए इन टिप्स का पालन करें।

कारण दिवाली के समय त्वचा को हो सकते हैं ये नुकसान दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसके दौरान महिलाएं सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं। इसके लिए वे 5 दिनों तक लगातार मेकअप इस्तेमाल करती हैं, जो त्वचा को ज्यादा शुष्क बना सकता है। इस दौरान ज्यादा मिठाइयां और तला-भुना खाना खाने से भी मुंहासे निकलने का डर रहता है। इसके अलावा पटाखों से निकलने वाला धुआं त्वचा में प्रवेश करके उसे अधिक शुष्क और संवेदनशील बना देता है। कुछ लोगों को इसके कारण एलर्जी भी हो सकती है।

#1 दिवाली के उत्सव के दौरान ऐसा रखें स्किनकेयर रूटीन अगर आप दिवाली पर चमकता हुआ चेहरा पाना चाहती हैं तो हफ्तों पहले त्वचा की देखभाल करना शुरू कर दें। आपके स्किनकेयर रूटीन की शुरुआत एक अच्छे और सौम्य क्लींजर से होनी चाहिए। ऐसा क्लींजर चुनें, जिसमें कोई रसायन न हों और जो त्वचा को शुष्क न बनाए। इसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं, जो नमी प्रदान करके त्वचा को पोषण देगा। आपके रूटीन में सनस्क्रीन, स्क्रब, लिप बाम, सीरम, टोनर और फेस पैक भी होने चाहिए।

#2 सही तरीके से करें मेकअप दिवाली के उत्सव के दौरान आपको सही तकनीक के साथ मेकअप करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद इस्तेमाल करना, पहले स्किनकेयर करना और ज्यादा मेकअप न लगाना फायदेमंद होगा। नॉन-कॉमेडोजेनिक मेकअप उत्पाद चुनने पर विचार करें, जो रोमछिद्रों को बंद न करें। मुहासों से बचने के लिए कोई भी उत्पाद ज्यादा मात्रा में न लगाएं। इसके अलावा उत्सव खत्म होने के बाद मेकअप को अच्छी तरह साफ करके ही सोएं।

#3 त्वचा को प्रदूषण से ऐसे रखें सुरक्षित दिवाली के दिन पटाखे जलाते समय आपको अपने चेहरे को ढककर रखना चाहिए। इसके लिए किसी स्कार्फ का इस्तेमाल करें, जिससे दूषित हवा आपके शरीर और त्वचा में प्रवेश नहीं कर पाएगी। जश्न के बाद तुरंत अपना चेहरा क्लींजर की मदद से साफ कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी, पटाखों के अवशेष और कण साफ हो जाएं। इस दौरान कठोर स्क्रब इस्तेमाल करने से बचें, वर्ना त्वचा की सुरक्षात्मक परत को नुकसान हो सकता है।