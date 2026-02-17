खाने योग्य बांस के अंकुर का एशियाई खान-पान में होता है इस्तेमाल, इससे बनाएं ये पकवान

खाने योग्य बांस के अंकुर एशियाई खान-पान में बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बांस के पौधे के कोमल और नए तने होते हैं, जिनसे कई पौष्टिक व्यंजन बनाए जा सकते हैं। एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सामग्री है, जो फाइबर और प्रोटीन भी प्रदान करती है। यह सेहत के लिए फायदेमंद होता है और इसे कई तरह से पकाया जा सकता है। आइए कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं, जो बांस के अंकुर से बनाए जा सकते हैं।

#1 बांस के अंकुर की सब्जी बांस के अंकुर की सब्जी एक खास और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए बांस के अंकुर को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इसे तेल में प्याज, लहसुन और अदरक के साथ भूनें। अब इसमें टमाटर, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर और अन्य मसाले डालकर पकाएं। अंत में बांस के टुकड़े और थोड़ा पानी डालकर थोड़ी देर पकने दें। इसे चावल या रोटी के साथ परोसें।

#2 बांस के अंकुर का अचार अगर आप अचार पसंद करते हैं तो बांस के अंकुर का अचार जरूर आजमाएं। इसके लिए बांस के अंकुर को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इसमें सरसों का तेल, मेथी दाना, सौंफ के दाने, हल्दी पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को धूप में कुछ दिनों तक रखें, ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं। आपका खास अचार तैयार हो जाएगा, जिसे आप लंबे समय तक रख सकते हैं।

#3 बांस के अंकुर का सूप सर्दियों में गर्मा-गर्म सूप पीना किसे अच्छा नहीं लगता? बांस के अंकुर का सूप भी एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है। इसके लिए बांस के अंकुर को पानी में उबालें, ताकि इसकी कड़वाहट दूर हो जाए। इसके बाद इसे अच्छी तरह पीस लें। अब इस पेस्ट को पानी या सब्जी के पानी में मिलाकर उबालें। इसमें नमक, काली मिर्च और अपनी पसंदीदा सब्जियां डालें। थोड़ा-सा चीज और क्रीम डालकर इसे पिएं।

#4 बांस के अंकुर के पकौड़े बांस के अंकुर के पकौड़े एक बेहतरीन नाश्ता हो सकते हैं, जिन्हें आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए बेसन में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन मिलाएं। अब इसमें बांस के छोटे टुकड़े डालकर अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को गरम तेल में सुनहरा होने तक तल लें। इन्हें गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें। आप इन्हें अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं।