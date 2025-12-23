शराब पीने के आदी हुआ करते थे एड शीरन, जानिए कैसे घटाया 14 किलो वजन 

एड शीरन एक अंग्रेजी गायक-गीतकार हैं, जिन्होनें 'परफेक्ट' और 'शेप ऑफ यू' जैसे गाने बनाए हैं। हाल ही में वह 'मेंस हेल्थ' नाम की पत्रिका के कवर पेज पर नजर आए, जो उनके लिए सपने जैसा था। शीरन एक समय पर शराब और धूम्रपान के आदी हुआ करते थे। ऐसे में पुरुषों के स्वास्थ्य से जुड़ी इस पत्रिका का चेहरा बनना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। आइए जानते हैं उन्होंने अपना 14 किलो वजन कैसे कम किया था।

बयान 10 सालों में ऐसे बदली शीरन की सेहत शीरन ने पत्रिका से बात करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, "यह कुछ ऐसा है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं करूंगा। 10 साल पहले मैं बीयर पीने वाला, कबाब खाने वाला और सिगरेट पीने वाला व्यक्ति था।" हालांकि, इसी बीच उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने ये आदतें छोड़कर सेहतमंद रहने का फैसला किया। बस फिर क्या था, उन्होंने पिछले 5 सालों में कड़ी मेहनत की और 14 किलो वजन घटाने में कामयाब रहे।

बदलाव क्या थी शीरन की फिट होने की प्रेरणा? पिता बनने के बाद शीरन का जीवन के प्रति नजरिया बदल गया और उन्हें फिट रहने की प्रेरणा मिल गई। उन्होंने कहा, "बच्चे होने के बाद मैंने सच में अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दीं और एक्सरसाइज और संयम पर ध्यान देना शुरू कर दिया।" अगस्त 2020 में उनकी बड़ी बेटी अंटार्कटिका सीबोर्न शीरन और 2022 में छोटी बेटी जुपिटर सीबोर्न शीरन का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने शराब पीने की आदत को छोड़ा और जिम से नाता जोड़ लिया।

परेशानियां वजन के कारण शीरन को ही रही थीं परेशानियां शीरन अपनी बुरी आदतों और वजन के कारण कई परेशानियां झेल रहे थे। उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं चाहता था कि जब मैं अपनी बेटियों को गोद में उठाऊं तो मेरी कमर में चोट लग जाए।" उनके वजन का उनके करियर पर भी असर दिख रहा था। वह कमजोर होने लगे थे, उनकी आवाज खराब होने लगी थी और पैर की नसें खिंच जाती थीं। ऐसे में उन्होंने मेंस हेल्थ पर नजर आने वाले अन्य अभिनेताओं से प्रेरणा ली।