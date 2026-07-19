रोजाना भीगी हुई काली किशमिश खाने के फायदे

रोजाना भीगी हुई काली किशमिश खाने से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ, जानिए

लेखन अंजली 06:28 pm Jul 19, 202606:28 pm

क्या है खबर?

काली किशमिश एक बेहतरीन सूखा मेवा है, जो कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट 5-6 भीगी हुई काली किशमिश का सेवन करते हैं तो यह आपकी सेहत को कई तरह के लाभ पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं कि रोजाना भीगी हुई काली किशमिश खाने से क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं।