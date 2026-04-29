मौसमी फल और सब्जियां खाने से मिल सकते हैं ये 5 प्रमुख फायदे

मौसमी फल और सब्जियां खाने से न केवल स्वाद बढ़ता है, बल्कि ये शरीर को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ भी दे सकती हैं। हर मौसम में मिलने वाले फल और सब्जियां ताजगी और पोषण से भरपूर होती हैं। इनका सेवन शरीर को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। आइए जानते हैं कि मौसमी फल और सब्जियां क्यों सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।

#1 ताजगी और पोषण से भरपूर होते हैं मौसमी फल और सब्जियां मौसमी फल और सब्जियां ताजगी और पोषण से भरपूर होती हैं। ये सीधे खेतों से आते हैं, जिससे इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है, जैसे गर्मियों में तरबूज और खरबूज शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं, वहीं सर्दियों में गाजर और मटर गर्माहट देते हैं। इन फलों और सब्जियों में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

#2 स्थानीय किसानों का समर्थन करना मौसमी फल और सब्जियां खरीदने से स्थानीय किसानों को मदद मिलती है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा स्थानीय उत्पादों की पैदावार में कम समय लगता है, जिससे परिवहन लागत कम होती है और पर्यावरण पर भी अच्छा असर पड़ता है। इससे किसानों को अपने उत्पादों की सही कीमत मिलती है और वे बेहतर जीवन जी सकते हैं। इस तरह से स्थानीय किसानों की मदद करना संभव होता है।

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#3 पर्यावरण को बचाने में है मददगार मौसमी फल और सब्जियां खाने से पर्यावरण पर अच्छा असर पड़ता है। जब हम स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं तो इन्हें दूर तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे ईंधन की बचत होती है और प्रदूषण कम होता है। इसके अलावा मौसमी उत्पादों की पैदावार में कम संसाधनों की जरूरत होती है, जिससे पानी और ऊर्जा की भी बचत होती है।

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#4 सस्ती पड़ती हैं मौसमी फल और सब्जियां मौसमी फल और सब्जियां सस्ती होती हैं क्योंकि ये आसानी से मिल जाती हैं और इन्हें स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे ग्राहकों को भी फायदा होता है क्योंकि वे कम कीमत में ताजगी भरे उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी पैदावार में कम संसाधनों की जरूरत होती है, जिससे उत्पादन लागत कम होती है। इस प्रकार मौसमी उत्पादों का सेवन न केवल सेहत के लिए बल्कि आर्थिक नजरिए से भी फायदेमंद है।