बिस्तर पर खाना खाते हैं तो हो सकती हैं ये समस्याएं, जानिए सच्चाई

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वजन बढ़ने का खतरा

बिस्तर पर खाना खाने से वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। जब हम लेटकर खाते हैं तो हमारा शरीर कैलोरी जला नहीं पाता और ये अतिरिक्त कैलोरी शरीर में जमा होने लगती है, जिससे वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा बिस्तर पर लेटकर खाने से शरीर की ऊर्जा खपत की गति भी धीमी हो जाती है, जिससे वजन नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बिस्तर पर खाना खाने से बचें और हमेशा बैठकर ही खाएं।