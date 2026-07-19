इंस्टेंट नूडल्स खाने से हो सकती है ये 5 समस्याएं

इंस्टेंट नूडल्स में अधिक नमक होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है।

ज्यादा नमक खाने से आपकी रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।

हाई ब्लड प्रेशर सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और इससे दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए अगर आप रोजाना इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं तो अपने ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से जांचते रहें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से संपर्क करें।