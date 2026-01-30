चाय के साथ खाएं कमल के डंठल से बने ये अनोखे स्नैक्स, आसान है रेसिपी

कमल के डंठल का उपयोग कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं। आमतौर पर इसे सब्जियों के रूप में खाया जाता है। हालांकि, इसका इस्तेमाल करके कई तरह के अनोखे स्नैक्स भी बनाए जा सकते हैं। हम आपको कमल के डंठल से बनने वाले लजीज स्नैक्स की रेसिपी बताने वाले हैं, जो मिनटों में बन जाते हैं।

#1 कमल के डंठल के कुरकुरे कमल के डंठल के कुरकुरे एक बेहतरीन स्नैक है, जो चटपटा और मसालेदार होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कमल के डंठल को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इन्हें हल्का नमक और मिर्च पाउडर मिलाकर ओवन में सेंकें। आप इसकी जगह पर इन्हें गर्म तेल में कुरकुरा हो जाने तक तल भी सकते हैं। तलने के बाद आप इसमें और भी मसाले लगा सकते हैं, जो आपको पसंद आते हों।

#2 कमल के डंठल की टिक्की कमल के डंठल के टिक्के एक स्वादिष्ट और सेहतमंद स्नैक हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कमल के डंठल को कद्दूकस करें। इसके बाद इसमें आलू, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाकर टिक्की का मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं और तवे पर हल्का तेल डालकर सुनहरा होने तक सेंक लें। इन्हें गर्मा-गर्म चाय और चटनी के साथ परोसें।

#3 कमल के डंठल के पकोड़े कमल के डंठल के पकोड़े एक चटपटा नाश्ता है, जो चाय के साथ सबसे बढ़िया लगेगा। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले कमल के डंठल को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। इसके बाद बेसन, चावल के आटे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, पानी और नमक मिलाकर घोल बना लें। अब इन टुकड़ों को इस घोल में डुबोकर गर्म तेल में तलें, जब तक कि ये सुनहरे रंग के न हो जाएं। इसे हरी चटनी के साथ परोसें।

