बहुत खट्टा और हल्का मीठा होता है स्टार फ्रूट, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले फायदे

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पाचन के लिए है अच्छा

स्टार फ्रूट का सेवन पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद फाइबर और पानी की मात्रा पाचन को सेहतमंद रखने में सहायक होती है। यह फल कब्ज, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा स्टार फ्रूट का सेवन करने से पेट की सफाई भी होती है और यह आपको तरोताजा महसूस करवाता है। इसलिए इसे अपनी खाने की आदतों में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।