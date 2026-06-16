बहुत खट्टा और हल्का मीठा होता है स्टार फ्रूट, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले फायदे
क्या है खबर?
स्टार फ्रूट को कामरख भी कहा जाता है। यह एक फल है, जो आकार में पीले रंग का होता है और देखने में सेब जैसा लगता है। इस फल का स्वाद खट्टा-मीठा होता है। स्टार फ्रूट का सेवन कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको स्टार फ्रूट के सेवन से मिलने वाले सेहत के फायदों के बारे में बताते हैं।
#1
दिल की सेहत के लिए है फायदेमंद
स्टार फ्रूट का सेवन दिल के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह फल विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरा होता है, जो दिल को सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में सहायक हो सकता है। नियमित रूप से स्टार फ्रूट खाने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रहता है, जिससे दिल सेहतमंद रहता है।
#2
पाचन के लिए है अच्छा
स्टार फ्रूट का सेवन पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद फाइबर और पानी की मात्रा पाचन को सेहतमंद रखने में सहायक होती है। यह फल कब्ज, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा स्टार फ्रूट का सेवन करने से पेट की सफाई भी होती है और यह आपको तरोताजा महसूस करवाता है। इसलिए इसे अपनी खाने की आदतों में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।
#3
वजन कम करने में है सहायक
अगर आप वजन घटाने की कोशिश में लगे हुए हैं तो रोजाना एक स्टार फ्रूट का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें कम कैलोरी होती है और यह फाइबर का अच्छा स्रोत है, जिससे पेट जल्दी भरता है और आपको ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती। इसके अलावा इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे शरीर तेजी से चर्बी जलाने में सक्षम होता है।
#4
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में है मददगार
स्टार फ्रूट विटामिन-C से भरा होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है। विटामिन-C शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसके अलावा इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो शरीर को विषाक्त तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। नियमित रूप से स्टार फ्रूट खाने से आप सेहतमंद रहते हैं और बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।
#5
त्वचा के लिए है फायदेमंद
स्टार फ्रूट न केवल सेहत बल्कि त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स त्वचा की चमक बढ़ाते हैं और उसे युवा बनाए रखते हैं। इसके अलावा यह मुंहासों से राहत दिलाने में भी सहायक हो सकता है। स्टार फ्रूट का सेवन करने से त्वचा की नमी बनी रहती है और वह ताजगी भरी महसूस होती है। इसलिए इसे अपनी खाने की आदतों में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।