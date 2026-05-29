मोमो का इन तरीकों से लें आनंद, खाने का मजा हो जाएगा दोगुना

मोमो एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसका स्वाद और बनावट इसे खास बनाते हैं। आमतौर पर स्ट्रीट फूड के रूप में मिलने वाले मोमो को लोग बहुत पसंद करते हैं। आजकल बाजार में अलग-अलग प्रकार के मोमो मिलते हैं। अगर आप मोमो के शौकीन हैं तो आज हम आपको इनको अलग-अलग तरीके से खाने के कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे इनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। आइए इन स्वादिष्ट तरीकों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 तंदूरी मोमो तंदूरी मोमो एक बेहतरीन तरीका है, जो आपके स्नैक टाइम को खास बना सकता है। इसे बनाने के लिए पहले मोमो को दही और तंदूरी मसालों के मिश्रण में भिगोएं, फिर इसे तंदूर या ओवन में पकाएं। इस प्रक्रिया से मोमो को एक अनोखा धुंआदार स्वाद मिलता है, जो इसे और भी लाजवाब बना देता है। तंदूरी मोमो को गर्मा-गर्म परोसें और इसके साथ हरी चटनी का आनंद लें। आप मोमो को तंदूर में प्याज के साथ डाल सकते हैं।

#2 कोथे मोमो कोथे मोमो एक नया और मजेदार तरीका है, जिससे आप अपने स्नैक्स को और भी खास बना सकते हैं। इसके लिए पहले मोमो को हल्का सा स्टीम कर लें, ताकि उनका अंदर का हिस्सा थोड़ा नरम हो जाए। अब एक बड़े तवे पर तेल गर्म करें और इन भाप में पके हुए मोमो को सुनहरा होने तक तलें। इसके बाद इन पर थोड़ा-सा चाट मसाला छिड़कें और इन्हें गर्मा-गर्म परोसें। यह तरीका आपके स्नैक्स को नया स्वाद देगा।

Advertisement

#3 भाप में पकाए गए मोमो अगर आप सेहतमंद विकल्प ढूंढ रहे हैं तो भाप में पकाए गए मोमो एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इसके लिए पहले मोमो बनाने वाले बर्तन में थोड़ा पानी डालकर कुछ देर के लिए उबल जाने दें। इसके बाद इनमें मोमो रखें और उन्हें भाप में पकाएं। इस प्रक्रिया से मोमो का असली स्वाद बरकरार रहता है और ये ज्यादा पौष्टिक भी बनते हैं। इन्हें हरी चटनी या लाल तीखी चटनी के साथ परोसें और इनका आनंद लें।

Advertisement