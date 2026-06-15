सेहतमंद स्वीट डिश के तौर पर बनाएं एवोकाडो और चॉकलेट मूस, आसान है इसकी रेसिपी

रेसिपी

एवोकाडो और चॉकलेट मूस बनाने का तरीका

सबसे पहले डार्क चॉकलेट को माइक्रोवेव में पिघलाएं या पानी के सहारे पिघलाएं। अब एक ब्लेंडर में पके हुए एवोकाडो, पिघली हुई चॉकलेट, शहद (या मेपल सिरप), नमक और वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह मिलाएं, जब तक कि मिश्रण क्रीमी न हो जाए। इसके बाद इस मिश्रण को छोटी-छोटी कटोरियों में डालकर फ्रिज में कम से कम 30 मिनट तक ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे परोसें और ऊपर से कटे हुए बादाम या पिस्ता सजाएं।