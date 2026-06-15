सेहतमंद स्वीट डिश के तौर पर बनाएं एवोकाडो और चॉकलेट मूस, आसान है इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
स्वादिष्ट और सेहतमंद स्वीट डिश बनाने की सोच रहे हैं तो एवोकाडो और चॉकलेट मूस आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। एवोकाडो में मौजूद पोषक तत्व और चॉकलेट का अनोखा मेल इस मिठाई को एक अलग ही स्वाद देते हैं। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
सामग्री
एवोकाडो और चॉकलेट मूस बनाने के लिए चाहिए ये चीजें
एवोकाडो और चॉकलेट मूस बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही ये सभी सामग्रियां आपको पास की किसी भी दुकान पर मिल जाएंगी। इसके लिए आपको 2 पके हुए एवोकाडो, 200 ग्राम डार्क चॉकलेट, 3 बड़े चम्मच शहद या मेपल सिरप, एक चुटकी नमक, एक चम्मच वनीला एसेंस, बर्फ (जरूरत के हिसाब से) और कुछ कटे हुए बादाम या पिस्ता (सजावट के लिए) चाहिए होंगे। एवोकाडो पका हुआ ही खरीदें।
रेसिपी
एवोकाडो और चॉकलेट मूस बनाने का तरीका
सबसे पहले डार्क चॉकलेट को माइक्रोवेव में पिघलाएं या पानी के सहारे पिघलाएं। अब एक ब्लेंडर में पके हुए एवोकाडो, पिघली हुई चॉकलेट, शहद (या मेपल सिरप), नमक और वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह मिलाएं, जब तक कि मिश्रण क्रीमी न हो जाए। इसके बाद इस मिश्रण को छोटी-छोटी कटोरियों में डालकर फ्रिज में कम से कम 30 मिनट तक ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे परोसें और ऊपर से कटे हुए बादाम या पिस्ता सजाएं।
परोसना
एवोकाडो और चॉकलेट मूस परोसने का तरीका
अब जब आपका एवोकाडो और चॉकलेट मूस तैयार हो चुका है तो इसे छोटी-छोटी कटोरियों या गिलासों में भरकर परोसें। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी-सी कद्दूकस की हुई चॉकलेट या कटे हुए मेवे सजाकर इसे और भी आकर्षक बना सकते हैं। यह मिठाई किसी भी खास मौके पर परोसने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसे खा कर न केवल घर के बच्चे, बल्कि बड़े भी खुश हो जाएंगे और उनकी सेहत भी ठीक रहेगी।
फायदे
एवोकाडो और चॉकलेट मूस के फायदे
यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। एवोकाडो में फाइबर और सेहतमंद वसा होती है, जो पाचन को सुधारती है और ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरी ओर डार्क चॉकलेट में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। इस प्रकार यह मिठाई न केवल आपके मीठे की इच्छा को पूरा करती है, बल्कि आपको स्वस्थ रखने में भी मदद करती है।