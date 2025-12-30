दीवारों पर लगे धब्बों को आसानी से हटाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

घर की दीवारों पर लगे धब्बे और दाग न केवल देखने में खराब लगते हैं, बल्कि इन्हें साफ करने में भी काफी मेहनत लगती है। कई लोग इन दागों को छुपाने के लिए रंगाई करवा लेते हैं, लेकिन यह हमेशा कारगर नहीं होता। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप घर की दीवारों के धब्बे बिना किसी खास मेहनत के साफ कर सकते हैं।

#1 खाने के सोडा और पानी का मिश्रण खाने का सोडा एक ऐसा पदार्थ है, जो घर की रसोई में अक्सर मौजूद होता है। इससे आप आसानी से दीवारों के धब्बे साफ कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरे में खाने का सोडा और पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को धब्बे पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर एक नरम कपड़े से हल्के हाथों से रगड़ते हुए धब्बे को साफ करें। इससे दीवारें चमक उठेंगी।

#2 नींबू के रस और नमक का मिश्रण नींबू का रस और नमक का मिश्रण भी दीवारों के धब्बे हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कपड़े पर नींबू का रस डालकर धब्बे पर रगड़ें, फिर उस पर थोड़ा नमक डालें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद गीले कपड़े से पोंछ लें। यह तरीका न केवल धब्बे हटाता है बल्कि दीवारों की चमक भी बढ़ाता है।

#3 सफेद सिरके और पानी का मिश्रण सफेद सिरका एक बेहतरीन सफाई का साधन है, जो घरों में अक्सर इस्तेमाल होता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सफेद सिरका मिलाएं, फिर इस मिश्रण को धब्बे पर छिड़कें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद नरम कपड़े से पोंछ लें। यह तरीका धब्बों को हटाने के साथ-साथ दीवारों की सफाई भी करता है।

#4 दांत साफ करने वाले पेस्ट का उपयोग करें दांत साफ करने वाला पेस्ट सिर्फ दांतों की सफाई के लिए नहीं होता बल्कि इससे भी आप घर की दीवारों के छोटे-मोटे धब्बे हटा सकते हैं। इसके लिए एक टूथब्रश पर थोड़ा-सा पेस्ट लगाकर हल्के हाथों से धब्बे पर रगड़ें, फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। यह तरीका बहुत आसान और प्रभावी है, जिससे आपके घर की दीवारें फिर से चमक उठेंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वहां कभी कोई धब्बा था।