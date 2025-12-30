कपड़ों पर लगे जिद्दी दागों को हटाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

कपड़ों पर जिद्दी दाग लगना एक आम समस्या है। चाहे वह जूस, तेल या मिट्टी का हो, इन दागों को हटाना आसान नहीं होता है। हालांकि, कुछ घरेलू नुस्खे और सही तकनीकों का उपयोग करके आप इन दागों को आसानी से साफ कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने कपड़ों से जिद्दी दागों को प्रभावी ढंग से हटा सकते हैं और अपने कपड़ों को नए जैसा बना सकते हैं।

#1 नींबू और नमक का मिश्रण नींबू और नमक का मिश्रण एक शक्तिशाली प्राकृतिक क्लीनर है, जो कपड़ों पर लगे दागों को आसानी से हटा सकता है। इसके लिए एक नींबू का रस निकालकर उसमें थोड़ा नमक मिलाएं, फिर इस मिश्रण को दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद कपड़े को सामान्य पानी से धो लें। यह तरीका विशेष रूप से फलों के रस या तेल के दागों को हटाने के लिए कारगर है।

#2 बेकिंग सोडा का उपयोग करें बेकिंग सोडा एक बहुत ही उपयोगी चीज है, जिसका उपयोग आप कई तरीकों से कर सकते हैं। कपड़ों पर लगे जिद्दी दागों को हटाने के लिए थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं, फिर इस पेस्ट को दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद कपड़े को हल्के हाथों से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और कपड़ा नया जैसा लगेगा।

Advertisement

#3 सफेद सिरका आएगा काम सफेद सिरका भी कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में आधा कप सफेद सिरका मिलाकर उसमें कपड़ों को कुछ देर भिगो दें, फिर उन्हें सामान्य तरीके से धो लें। यह तरीका विशेष रूप से तेल या चिकनाई के दाग हटाने के लिए कारगर है। सिरका न केवल दागों को हटाता है बल्कि कपड़ों की चमक भी बढ़ाता है और उन्हें ताजगी प्रदान करता है।

Advertisement

#4 डिटर्जेंट पाउडर का सही उपयोग डिटर्जेंट पाउडर का सही उपयोग करके भी आप जिद्दी दागों को हटा सकते हैं। इसके लिए थोड़े से गुनगुने पानी में डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं, फिर इस पेस्ट को दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर कपड़े को सामान्य तरीके से धो लें। यह तरीका विशेष रूप से खाने-पीने के दाग हटाने के लिए कारगर है। इससे दाग आसानी से निकल जाता है और कपड़ा नया जैसा दिखता है।