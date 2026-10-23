एनामेल्ड कास्ट आयरन के बर्तनों से जलने के दाग हटाने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
एनामेल्ड कास्ट आयरन के बर्तन खाना पकाने के लिए बेहतरीन होते हैं, लेकिन इनमें खाना जलने पर दाग लग सकते हैं। इन दागों को हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सही तरीके अपनाकर आप इन्हें आसानी से साफ कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप एनामेल्ड कास्ट आयरन से जलने के दाग हटा सकते हैं, बिना इसके कोटिंग को नुकसान पहुंचाए।
#1
बेकिंग सोडा का करें उपयोग
बेकिंग सोडा एक असरदार चीज़ है, जिसका इस्तेमाल आप एनामेल्ड कास्ट आयरन से जलने के दाग हटाने के लिए कर सकते हैं।
इसके लिए थोड़ी सी बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को दाग वाले स्थान पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद नरम स्पंज या ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें।
इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और आपके बर्तन की कोटिंग भी सही रहेगी।
#2
सफेद सिरका आएगा काम
सफेद सिरका भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिसे आप एनामेल्ड कास्ट आयरन से जलने के दाग हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए एक कप सफेद सिरके को गर्म पानी में मिलाएं, फिर इस मिश्रण को स्पंज या ब्रश से दाग वाले स्थान पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद साफ पानी से धो लें।
यह तरीका न केवल दाग हटाएगा बल्कि आपके बर्तन की चमक भी बनाए रखेगा।
#3
नमक का करें इस्तेमाल
नमक का उपयोग करके भी आप एनामेल्ड कास्ट आयरन से जलने के दाग हटा सकते हैं।
इसके लिए एक चम्मच नमक को थोड़े से पानी में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं, फिर इस पेस्ट को दाग वाले स्थान पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद नरम स्पंज या ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें।
इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और आपके बर्तन की कोटिंग भी सुरक्षित रहेगी।
#4
नींबू का रस है असरदार
नींबू का रस भी एक प्राकृतिक साफ करने वाला उपाय है, जिसका उपयोग आप एनामेल्ड कास्ट आयरन से जलने के दाग हटाने के लिए कर सकते हैं।
इसके लिए दाग वाले स्थान पर नींबू के रस को कुछ मिनट तक लगाकर छोड़ दें, फिर नरम स्पंज या ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें।
यह तरीका न केवल दाग हटाएगा बल्कि आपके बर्तन की चमक भी बनाए रखेगा और इसकी कोटिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
#5
गर्म पानी से धोएं
अगर दाग बहुत गहरा न हो तो आप गर्म पानी का उपयोग करके भी उसे साफ कर सकते हैं। इसके लिए बर्तन को गर्म पानी में कुछ देर भिगोकर रखें, फिर नरम स्पंज से रगड़कर साफ करें।
इस तरीके से दाग आसानी से निकल जाएगा और आपके बर्तन की कोटिंग को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
इन सभी तरीकों का उपयोग करके आप आसानी से अपने एनामेल्ड कास्ट आयरन बर्तन से जलने के दाग हटा सकते हैं।