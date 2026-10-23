एनामेल्ड कास्ट आयरन के बर्तनों से जलने के दाग हटाने के लिए अपनाएं ये तरीके

अगर दाग बहुत गहरा न हो तो आप गर्म पानी का उपयोग करके भी उसे साफ कर सकते हैं। इसके लिए बर्तन को गर्म पानी में कुछ देर भिगोकर रखें, फिर नरम स्पंज से रगड़कर साफ करें।

इस तरीके से दाग आसानी से निकल जाएगा और आपके बर्तन की कोटिंग को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।

इन सभी तरीकों का उपयोग करके आप आसानी से अपने एनामेल्ड कास्ट आयरन बर्तन से जलने के दाग हटा सकते हैं।