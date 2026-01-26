घर में कीड़े-मकोड़े हो जाते हैं? उनसे बचाव के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

घर में कीड़े-मकोड़ों का होना न केवल आपकी संपत्ति के लिए नुकसानदायक हो सकता है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। इसलिए समय-समय पर घर की सफाई और कीटनाशकों का उपयोग करना जरूरी है। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं, जिनसे आप अपने घर को कीड़ों से बचा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिनसे घर में कीड़े-मकोड़े नहीं होंगे।

#1 अदरक का पानी बनाकर करें छिड़काव अदरक का पानी एक असरदार कीटनाशक के रूप में काम कर सकता है। इसके लिए अदरक को पानी में उबालकर उसका पानी तैयार करें, फिर इसे स्प्रे बोतल में भरकर उन जगहों पर छिड़कें, जहां कीड़े-मकोड़े आते हैं। अदरक की तेज गंध कीड़ों को दूर भगाने में मदद करती है। यह नुस्खा न केवल आपके घर को कीड़ों से बचाता है, बल्कि यह आपके घर की महक को भी ताजा रखता है।

#2 नीम के तेल का करें इस्तेमाल नीम का तेल भी एक प्राकृतिक कीटनाशक है, जो आपके घर से कीड़े-मकोड़े दूर रख सकता है। इसे पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें और अपने घर की उन जगहों पर छिड़कें, जहां कीड़े-मकोड़े आते हैं। नीम के तेल की तेज गंध कीड़ों को पसंद नहीं आती, जिससे वे इससे दूर रहते हैं। इस तरह नीम का तेल आपके घर को कीड़ों से बचाने में मदद करता है।

#3 पुदीने का तेल आएगा काम पुदीने का तेल भी एक असरदार उपाय है, जो आपके घर को कीड़ों से बचा सकता है। इसके लिए पुदीने के तेल को पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें और इसे उन जगहों पर छिड़कें, जहां कीड़े-मकोड़े आते हैं। पुदीने की तेज गंध भी कीड़ों को सहन नहीं होती, जिससे वे इससे दूर रहते हैं। इस तरह पुदीने का तेल आपके घर को कीड़ों से बचाने में मदद करता है।

#4 सिरका भी है असरदार सिरका एक ऐसा घरेलू नुस्खा है, जो आपके किचन से लेकर बाथरूम तक हर जगह काम आ सकता है। इसे पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें और अपने घर की उन जगहों पर छिड़कें, जहां कीड़े-मकोड़े आते हैं। सिरके की तेज गंध भी कीड़ों को पसंद नहीं आती, जिससे वे इससे दूर रहते हैं। इस तरह सिरका आपके घर को कीड़ों से बचाने में मदद करता है।