रसोई के दराजों को व्यवस्थित करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

रसोई के दराजों को व्यवस्थित करना एक मुश्किल काम हो सकता है। अक्सर हम इन दराजों में कई सामान रखते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हमें वह सामान आसानी से नहीं मिल पाता। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी रसोई के दराजों को न सिर्फ साफ-सुथरा रख सकते हैं, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं।

#1 जरूरत के हिसाब से करें सामान का चयन सबसे पहले यह तय करें कि आपको दराज में कौन-कौन से सामान रखने हैं। इससे आपका काम आसान हो जाएगा और आप बेकार चीजों को दराज में रखने से बच सकते हैं। इसके लिए पहले सारे सामानों को एक जगह पर इकट्ठा करें और फिर उन चीजों को अलग-अलग करें, जो आपको अक्सर इस्तेमाल होती हैं और जो नहीं होतीं। जो चीजें ज्यादा जरूरी नहीं हैं उन्हें दूसरे स्थान पर रख दें।

#2 छोटे-बड़े डिब्बों का करें उपयोग रसोई के दराज में छोटे-बड़े डिब्बों का उपयोग करके आप आसानी से अलग-अलग प्रकार के सामान रख सकते हैं। उदाहरण के लिए मसाले, तेल, नमक आदि को अलग-अलग डिब्बों में रखें ताकि जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो, वह तुरंत मिल जाए। इसके अलावा आप छोटे डिब्बों का उपयोग करके दराज को साफ-सुथरा भी रख सकते हैं और इससे दराज में जगह भी बचती है।

#3 नाम लिखकर रखें चीजें नाम लिखकर रखना एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका है, जिससे आप अपने रसोई के दराजों को व्यवस्थित कर सकते हैं। हर डिब्बे या कंटेनर पर नाम लिख दें कि उसमें क्या रखा हुआ है। इससे किसी भी चीज को ढूंढना आसान हो जाएगा और दराजों में गड़बड़ी भी नहीं होगी। नाम लिखकर रखने से न केवल आपकी रसोई साफ-सुथरी दिखेगी बल्कि आपको जरूरत पड़ने पर तुरंत सामान भी मिल जाएगा और समय की भी बचत होगी।

#4 दराज के निचले हिस्से का करें सही उपयोग अक्सर लोग दराज के निचले हिस्से का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। आप इसमें ऐसे सामान रख सकते हैं, जिन्हें रोजाना इस्तेमाल नहीं किया जाता जैसे कि बड़े बर्तन या किसी खास मौके पर इस्तेमाल होने वाले बर्तन आदि। इससे ऊपर वाले हिस्से में रोजमर्रा की चीजें रखने के लिए जगह बन जाएगी और दराज भी व्यवस्थित रहेगा। इसके अलावा निचले हिस्से का सही उपयोग करके आप अपनी रसोई को और भी ज्यादा प्रायोगिक बना सकते हैं।