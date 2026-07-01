घर पर स्वादिष्ट पनीर मसाला पाव बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका

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पनीर की स्टफिंग बनाएं

पनीर की स्टफिंग के लिए सबसे पहले पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर आदि मसाले डालकर भूनें। इसके साथ ही बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, गाजर आदि डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में पनीर के टुकड़े डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं और कुछ मिनट पकने दें ताकि सारे मसाले पनीर में अच्छे से मिल जाएं।