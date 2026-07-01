घर पर स्वादिष्ट पनीर मसाला पाव बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका
क्या है खबर?
पनीर मसाला पाव एक लोकप्रिय मुंबई स्ट्रीट फूड है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है। इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका स्वाद आपको और आपके परिवार को खुश कर देगा। इस लेख में हम आपको पनीर मसाला पाव बनाने की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे आसानी से घर पर बना सकें।
#1
पाव के लिए सामग्री
पाव बनाने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत होगी। इसके लिए 500 ग्राम मैदा, 2 कप दूध, 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 50 ग्राम मक्खन चाहिए। इन सामग्रियों को मिलाकर आप पाव के लिए आटा तैयार कर सकते हैं, जिसे कुछ मिनट गूंधने के बाद छोड़ दें। इसके बाद आटे के छोटे-छोटे पाव बनाकर इन्हें ओवन में बेक करें।
#2
पनीर की स्टफिंग बनाएं
पनीर की स्टफिंग के लिए सबसे पहले पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर आदि मसाले डालकर भूनें। इसके साथ ही बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, गाजर आदि डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में पनीर के टुकड़े डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं और कुछ मिनट पकने दें ताकि सारे मसाले पनीर में अच्छे से मिल जाएं।
#3
पाव को तवे पर सेंकें
पाव को सेंकने के लिए सबसे पहले एक तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा मक्खन लगाएं। अब पाव को बीच से काट लें और उसके अंदर तैयार की गई पनीर की स्टफिंग भर दें। इसके बाद पाव के दोनों हिस्सों पर थोड़ा सा तेल या मक्खन लगाएं ताकि वह तवे पर अच्छे से सेंक सकें। अब इस भुने हुए पाव को गर्मागर्म ही अपने परिवार या दोस्तों को परोसें।
#4
पनीर मसाला पाव का परोसने का तरीका
आप अपने बनाए हुए पनीर भरी मसाला पाव को किसी भी समय परोस सकते हैं। इसे आप शाम की चाय के साथ या फिर रात के खाने में किसी खास अवसर पर परोस सकते हैं। इसे परोसते समय साथ में हरी चटनी या टोमैटो सॉस देना न भूलें क्योंकि इन चीजों के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इस तरह से आप आसानी से घर पर ही पनीर मसाला पाव बना सकते हैं।