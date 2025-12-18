गले की अकड़न से राहत पाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान और प्रभावी तरीके

गले में अकड़न होना एक आम समस्या है, जो किसी को भी हो सकती है। यह समस्या अक्सर गलत मुद्रा में सोने, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने या किसी चोट के कारण हो सकती है। इस समस्या के कारण गर्दन में दर्द और असुविधा हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर गले की अकड़न दूर हो सकती है।

#1 गर्म सिकाई करें गर्म सिकाई गले की अकड़न को दूर करने में बहुत ही प्रभावी है। इसके लिए आप एक साफ तौलिये को गर्म पानी में डुबोकर निचोड़ लें और इसे प्रभावित जगह पर लगाएं। यह प्रक्रिया दिन में 2-3 बार करें। गर्म सिकाई से खून का बहाव बढ़ता है, जिससे दर्द और सूजन कम होती है। इसके अलावा यह त्वचा को आराम भी देता है और मांसपेशियों की जकड़न को भी दूर करता है।

#2 हल्के हाथों से मालिश करें हल्के हाथों से मालिश करना भी एक अच्छा तरीका है, जिससे गले की अकड़न से राहत मिल सकती है। इसके लिए आप नारियल या जैतून के तेल का उपयोग कर सकते हैं। तेल को हल्का गर्म करके प्रभावित जगह पर लगाएं और धीरे-धीरे मालिश करें। इससे मांसपेशियों की जकड़न कम होती है और दर्द में भी राहत मिलती है। मालिश करने से खून का बहाव बेहतर होता है, जिससे त्वचा को आराम मिलता है।

#3 स्ट्रेचिंग करें स्ट्रेचिंग भी गले की अकड़न दूर कर सकती हैं। इसके लिए आप गर्दन को धीरे-धीरे ऊपर-नीचे, दाएं-बाएं घुमाएं। इससे मांसपेशियों में लचीलापन आता है और दर्द कम होता है। इसके अलावा आप हाथों से हल्का दबाव डालकर गर्दन को खींचने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया को दिन में 2-3 बार दोहराएं। इससे गले की अकड़न धीरे-धीरे कम होगी और आपको आराम मिलेगा।

#4 गर्म पानी से स्नान करें गर्म पानी से स्नान करने से भी गले की अकड़न दूर हो सकती है। इसके लिए बाथटब या बाल्टी में गर्म पानी भर लें और उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लें। अब इस पानी में 15-20 मिनट तक बैठें ताकि आपका पूरा शरीर आराम महसूस करे। यह प्रक्रिया दिन में एक बार जरूर करें ताकि आपको जल्दी आराम मिले और आपकी थकान भी दूर हो सके। इससे आपकी त्वचा भी ताजगी महसूस करेगी।