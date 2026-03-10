गर्मियों में 10 मिनट में बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

गर्मियों के दौरान कई लोग खाना बनाने से बचते हैं क्योंकि गर्मी में रसोई में काम करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आप भी व्यंजनों को बनाने से बचते हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाने में 10 मिनट से भी कम समय लगता है और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे हैं। आइए इन व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 फालूदा फालूदा एक स्वादिष्ट और ठंडा पेय है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले फालूदा सेवाई को पानी में भिगो दें, फिर इसे ठंडे दूध में मिला दें। अब इसमें थोड़ा गुलाब जल और चीनी डालें। इसके बाद इसमें वनीला आइसक्रीम या कोई अन्य आइसक्रीम डालें और ऊपर से कुछ कटे हुए मेवे डालें। अब तैयार फालूदा को ठंडा-ठंडा परोसें।

#2 तंदूरी पनीर टिक्का सबसे पहले एक कटोरे में दही, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक और थोड़ा-सा कसूरी मेथी मिलाकर मसाला तैयार करें। अब इस मसाले में पनीर के टुकड़ों को डालकर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद पनीर के टुकड़ों को लकड़ी की सलाई में पिरोकर तंदूर या ओवन में सेंक लें। जब पनीर टिक्का सुनहरा और कुरकुरा हो जाए तो इसे गर्मागर्म परोसें।

#3 मिक्स फ्रूट शेक सबसे पहले एक मिक्सर में अपने पसंदीदा मौसमी फल जैसे आम, तरबूज, खरबूज आदि को काटकर डालें, फिर इसमें थोड़ा दूध, चीनी (स्वादानुसार) और बर्फ के टुकड़े डालें। अब सभी सामग्रियों को अच्छे से पीसें जब तक कि मिश्रण स्मूद न हो जाए। इसके बाद तैयार शेक को गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ा-सा कटा हुआ फल सजाएं और इसका आनंद लें।

#4 पानी पूरी पानी पूरी एक बहुत ही पसंदीदा स्ट्रीट फूड है, जिसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूजी और पानी मिलाकर छोटी-छोटी पुड़ियां बेल लें और उन्हें तेल में तल लें। अब आलू को उबालकर मैश कर लें और उसमें नमक, जीरा पाउडर मिलाएं। एक बर्तन में इमली की चटनी, पुदीने की चटनी और पानी मिलाकर तैयार कर लें। अब तैयार पूड़ियों को आलू भरकर उसमें पानी डालकर खाएं।