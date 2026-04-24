घर में रखे अंगूरों से खुद ही बना लें किशमिश, जानिए इसका आसान तरीका

किशमिश एक पौष्टिक सूखा मेवा है, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। आम तौर पर लोग इसे बाजार से खरीदकर ही लाते हैं। हालांकि, इसे घर पर बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसे बनाने के लिए आपको केवल ताजे और पके अंगूरों की जरूरत पड़ेगी। आइए आज के लेख में हम आपको घर में रखे ताजे अंगूरों से सेहतमंद किशमिश बनाने की रेसिपी बताते हैं। इसे आप किसी भी भोजन में शामिल करके उसे लजीज बना सकते हैं।

#1 अंगूरों का चयन करें किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले ताजे और पके अंगूरों का चयन करना जरूरी है। अच्छी गुणवत्ता वाले अंगूरों का चयन करें, जो बिना किसी खराबी के हों। हरे या लाल रंग के अंगूर, दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उनमें कोई छेद या दाग न हो। इसके अलावा अंगूरों का आकार भी समान होना चाहिए, ताकि वे एक साथ सूख सकें और अच्छी तरह से किशमिश बन सकें।

#2 अंगूरों को धोएं अंगूरों को धोना बहुत जरूरी होता है, ताकि उनमें से गंदगी और कीटाणु हट जाएं। इसके लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी भरें और उसमें सभी अंगूरों को डालकर हल्के हाथों से मसलें। इससे कीटाणु और गंदगी निकल जाएगी। इसके बाद अंगूरों को छानकर अलग रख दें, ताकि उनका पानी पूरी तरह से निकल जाए। इससे किशमिश बनाने की प्रक्रिया भी आसान हो जाती है और आपके स्वास्थ्य के लिए यह अधिक सुरक्षित बनती है।

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#3 अंगूरों को छानें अंगूरों को धोने के बाद उन्हें छान लेना चाहिए, ताकि उनका सारा पानी निकल जाए। इसके लिए एक छन्नी का उपयोग करें और सभी अंगूरों को अच्छी तरह से छान लें। इससे अंगूर पूरी तरह से किशमिश बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में ध्यान रखें कि अंगूरों पर कोई पानी न बचा रहे, ताकि वे जल्दी सूख सकें और अच्छी तरह से किशमिश बन सके। आप बड़े कपड़े से भी उन्हें छान सकते हैं।

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#4 अंगूरों को धूप में सुखाएं अब बारी आती है अंगूरों को धूप में सुखाने की। इसके लिए एक बर्तन लें और उसमें सभी छाने हुए अंगूरों को फैला दें। इस बर्तन को धूप वाली जगह पर रखें, ताकि सभी अंगूर अच्छी तरह से सूख सकें। रोजाना इन्हें पलटते रहें, ताकि हर तरफ से समान रूप से सूख सकें। इस प्रक्रिया में लगभग 3-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है, ताकि आपकी किशमिश स्वादिष्ट बने।