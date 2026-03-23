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महाराष्ट्र का पारंपरिक श्रीखंड मुंह में ला देगा पानी, जानिए इसे बनाने की आसान रेसिपी
श्रीखंड की रेसिपी

महाराष्ट्र का पारंपरिक श्रीखंड मुंह में ला देगा पानी, जानिए इसे बनाने की आसान रेसिपी

लेखन सयाली
Mar 23, 2026
02:09 pm
क्या है खबर?

श्रीखंड एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जो खासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में बनाई जाती है। यह दही आधारित मिठाई है, जिसे आमतौर पर त्योहारों और विशेष अवसरों पर परोसा जाता है। श्रीखंड की मिठास और इसकी मलाईदार बनावट इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी का पसंदीदा बनाते हैं। आइए आज हम आपको श्रीखंड बनाने की रेसिपी बताते हैं, ताकि आप घर के सदस्यों को यह मिठाई खिला सकें। इसका असली मजा गर्मियों में ही आता है।

सामग्री

श्रीखंड बनाने के लिए लगेगी ये सामग्री

श्रीखंड बनाने के लिए आपको ताजा दही, चीनी, केसर, इलायची पाउडर और कुछ सूखे मेवों की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो इसमें फलों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे आम, अनानास या स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा आप इसमें अपने पसंदीदा मसालों का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसमें सभी तरह के सूखे मेवे भी डाले जा सकते हैं, जो स्वाद और पोषण बढ़ाते हैं।

#1

दही को छानें

सबसे पहले एक साफ सूती कपड़े में ताजा दही रखें और इसे किसी बर्तन में अच्छे से बांध दें। अब इस कपड़े को लगभग 2-3 घंटे तक ठंडे स्थान पर रखें, ताकि दही का अतिरिक्त पानी निकल जाए। इससे दही गाढ़ा हो जाएगा, जो श्रीखंड बनाने के लिए सही है। इस प्रक्रिया के बाद दही का स्वाद और बनावट, दोनों ही बेहतर हो जाएंगे, जिससे आपका श्रीखंड और भी लाजवाब बनेगा।

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#2

दही को फेंटें

दही को छानने के बाद अब इसे एक बड़े कटोरे में डालें और अच्छी तरह से फेंट लें। फेंटने से दही हल्का और फूला हुआ हो जाएगा, जिससे श्रीखंड की बनावट भी बेहतर हो जाएगी। आप चाहें तो बिजली से चलने वाले बीटर का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी और दही जल्दी फेंटेगा। इस चरण में धैर्य रखें और दही को तब तक फेंटते रहें जब तक वह पूरी तरह से चिकना न हो जाए।

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#3

स्वाद बढ़ाने के लिए मिलाएं मसाले

अब फेंटे हुए दही में स्वादानुसार चीनी डालें और अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि चीनी पूरी तरह से घुल जाए। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा इलायची पाउडर डालें, जिससे मिठाई को एक खास सुगंध मिलेगी। आप चाहें तो इसमें केसर भी मिला सकते हैं, जो इसे एक शाही रूप देगा। अगर आप चाहें तो कुछ बारीक कटे सूखे मेवे भी मिला सकते हैं, जिससे मिठाई का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

#4

ठंडा करके परोसें

अब आपका श्रीखंड तैयार है और इसे ठंडा करके परोसें। इसे छोटी-छोटी कटोरियों में भरकर ठंडा करने के लिए रख दें। ठंडा श्रीखंड खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे आप किसी भी खास मौके पर परोस सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से घर पर ही यह मिठाई बना सकते हैं। यह मिठाई न केवल खाने में लाजवाब है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है।

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