घर पर आसानी से बनाएं स्वादिष्ट जामुन का जैम, ब्रेड के साथ लगेगा बेहतरीन

जामुन गर्मियों का लजीज फल है, जो कई व्यंजनों में इस्तेमाल हो सकता है। इससे बना जैम एक बढ़िया स्प्रेड होता है, जिसे गर्मियों में आसानी से बनाया जा सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं। इस जैम को बनाने के लिए जामुनों को मीठी चाशनी में पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए जामुन का जैम बनाने की आसान रेसिपी जानते हैं।

सामग्री जामुन का जैम बनाने के लिए जरूरी चीजें जामुन का जैम बनाने के लिए साधारण सामग्रियों की जरूर पड़ती है, जो आसानी से रसोई या पास की दुकानों में मिल जाती है। इसके लिए आपको 500 ग्राम कच्चे जामुन, 2 कप चीनी, एक कप पानी, आधा चम्मच इलायची का पाउडर, थोड़ा-सा केसर (वैकल्पिक), बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता (सजावट के लिए) चाहिए होंगे। इन चीजों को मिलाकर आप अपने परिवार के लिए एक बेहतरीन मिठाई बना सकते हैं, जिसे ब्रेड पर लगाकर खाया जा सकता है।

#1 जामुनों को तैयार करने का तरीका सबसे पहले जामुनों को अच्छी तरह से धो लें और उनका डंठल हटा दें। इसके बाद एक बर्तन में पानी भरकर उसमें थोड़ा नमक मिलाएं, फिर इसमें जामुन डालकर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे जामुनों का कड़वा रस निकल जाएगा और वे मीठे बनेंगे। इसके बाद जामुनों को छानकर अलग रख दें, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। अब आप इन्हें चाशनी में पका सकते हैं और जैम बना सकते हैं।

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#2 चाशनी बनाने का तरीका चाशनी बनाने के लिए एक पैन में पानी और चीनी मिलाकर उबालें, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए। इस मिश्रण को मध्यम आंच पर पकाते रहें और बीच-बीच में चेक करते रहें कि चाशनी गाढ़ी हो गई है या नहीं। जब चाशनी में एक तार बनने लगे तो समझ जाएं कि वह तैयार हो चुकी है। अब गैस बंद कर दें और चाशनी को थोड़ा ठंडा होने दें।

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