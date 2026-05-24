दक्षिण भारतीय व्यंजनों के शौकीन हैं? एक बार खा कर देखें लजीज पेसरट्टू

दक्षिण भारतीय खाने में कई ऐसे व्यंजन होते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। ऐसे ही व्यंजनों में से एक है पेसरट्टू, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में खाया जाता है। यह व्यंजन मूंग दाल से बनाया जाता है और इसे नाश्ते या मुख्य भोजन के रूप में परोसा जा सकता है। आइए आज हम आपको पेसरट्टू की रेसिपी बताते हैं।

सामग्री पेसरट्टू के लिए जरूरी सामग्री पेसरट्टू एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसके लिए आपको कुछ खास सामग्री की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए एक कप हरी मूंग दाल (रातभर पानी में भिगोई हुई), एक चम्मच अदरक, 2 हरी मिर्च, एक छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा-सा करी पत्ता, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, नमक (स्वादानुसार), एक प्याज, एक चम्मच राई, एक चम्मच उड़द दाल, एक छोटा चम्मच चना दाल, थोड़ा-सा तेल और एक नींबू चाहिए होगा।

स्टेप-1 मूंग दाल को पीसकर तैयार करें पेस्ट पेसरट्टू के लिए सबसे पहले मूंग दाल को छानकर एक मिक्सी के जार में डालें। फिर इसमें अदरक, हरी मिर्च, जीरा, करी पत्ता, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा पानी डालकर इसे बारीक पीस लें। ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत पतला न हो, बल्कि इसमें थोड़ा गाढ़ापन होना चाहिए, ताकि यह अच्छे से फैल सके। पेस्ट को एक बर्तन में निकालकर उसमें नींबू का रस मिलाएं। इससे पेस्ट का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#2 तड़का लगाकर तैयार करें भरवां मिश्रण भरवां मिश्रण के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें। फिर इसमें राई डालें और जब यह चटकने लगे तो इसमें उड़द दाल, चना दाल और करी पत्ता डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें और इसे हल्का भूरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें थोड़ा नमक और हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। भुने हुए मसाले को एक प्लेट में निकाल लें और इसे ठंडा होने दें।

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