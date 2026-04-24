इंटरनेट पर वायरल हो रही है चिली गुआवा आइसक्रीम, इसे घर पर बनाना है आसान

अगर आप घर पर कुछ नया और स्वादिष्ट बनाने की सोच रहे हैं तो चिली गुआवा आइसक्रीम आजमा सकते हैं। यह इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही और गर्मी में ताजगी देती है। यह न केवल बच्चों, बल्कि बड़ों को भी बेहद पसंद आएगी। इस आइसक्रीम को बनाने में बहुत कम समय लगता है और यह आपके मेहमानों को भी अच्छी लगेगी। इसके लिए आपको बस कुछ साधारण सामग्री की जरूरत होगी। आइए इस आइसक्रीम की रेसिपी जानते हैं।

#1 अमरूद को छीलकर काट लें सबसे पहले पके हुए अमरूद को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। ध्यान रखें कि टुकड़े एक समान हों, ताकि सभी टुकड़े समान रूप से पक सकें। इसके बाद इन टुकड़ों को एक मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप अमरूद को कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आइसक्रीम का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह अधिक मलाईदार बनेगी।

#2 तैयार करें मिश्रण अब अमरूद प्यूरी को एक बर्तन में डालें और उसमें दूध और चीनी मिलाएं। दूध की मात्रा इस प्रकार रखें कि आइसक्रीम मलाईदार बने और उसमें अमरूद का स्वाद अच्छी तरह से घुल जाए। चीनी की मात्रा अपने स्वादानुसार ही रखें, ताकि आइसक्रीम मीठी बनी रहे। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर एक तरफ रख दें, ताकि सभी चीजें अच्छी तरह से मिल जाएं और आइसक्रीम का स्वाद बेहतरीन हो।

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#3 मिश्रण को जमाएं अब इस मिश्रण को जमाने के लिए फ्रीजर में रख दें। हर 30 मिनट बाद फ्रीजर से बाहर निकालकर चम्मच से अच्छी तरह से फेंटे, ताकि बर्फ के टुकड़े न बनें और आइसक्रीम मलाईदार बने। यह प्रक्रिया लगभग 4-5 बार दोहराएं, जब तक कि आपकी आइसक्रीम पूरी तरह से जम न जाए। अब इसके ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। इस तरह आपकी चिली गुआवा आइसक्रीम तैयार हो जाएगी और इसे ठंडा-ठंडा परोसें।

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