घर पर बनाएं स्वादिष्ट वेज बुरिटो, स्वाद में लाजवाब और सेहत के लिए भी फायदेमंद
क्या है खबर?
बुरिटो एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मेक्सिकन व्यंजन है, जिसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। यह एक तरह का रोटी में सब्जियां, चावल और सॉस भरकर बनाया जाने वाला व्यंजन है। इसे बनाना काफी आसान है और खाने में यह बहुत ही मजेदार लगता है। अगर आप भी इसे घर पर बनाने की सोच रहे हैं तो यह आसान रेसिपी आपके लिए है। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका।
#1
रोटी को तैयार करें
सबसे पहले गेहूं के आटे में थोड़ा नमक मिलाकर उसे अच्छे से गूंध लें। फिर आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और उन्हें पतली रोटियों में बेल लें।
अब एक तवे पर हल्का तेल डालकर रोटियों को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक सेंक लें। ध्यान रखें कि रोटियां ज्यादा मोटी न हों, ताकि उन्हें आसानी से रोल किया जा सके।
सभी रोटियों को इसी तरह से तैयार कर लें।
#2
चावल को पकाएं
वेज बुरिटो में चावल का उपयोग इसे और भी स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाता है। इसके लिए बासमती चावल को अच्छे से धो लें और 20-30 मिनट तक पानी में भिगो दें।
फिर एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें थोड़ा नमक डालें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें चावल डालें और धीमी आंच पर पकाएं।
चावल को हल्का नरम होने तक पकाएं और फिर पानी छानकर अलग रख दें।
#3
सब्जियां तैयार करें
वेज बुरिटो के लिए आप अपनी पसंदीदा सब्जियां, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, मटर, प्याज और टमाटर का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जियों को अच्छे से धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें प्याज को हल्का भून लें। फिर इसमें बाकी सब्जियां डालें और उन्हें नरम होने तक पकाएं।
स्वाद के लिए हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालें। सब्जियों को अच्छे से मिलाकर पकाएं।
#4
सॉस बनाएं
सॉस बुरिटो का स्वाद बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसे आप घर पर भी बना सकते हैं।
इसके लिए टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से पीस लें। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं और थोड़ा नमक डालें।
जब यह गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा होने के लिए रख दें। आप चाहें तो बाजार में मिलने वाले तैयार सॉस या चटनी का भी उपयोग कर सकते हैं।
#5
बुरिटो रोल तैयार करें
अब बुरिटो को तैयार करने का समय है। सबसे पहले तैयार रोटी लें और उसके बीच में थोड़ा चावल रखें।
उसके ऊपर सब्जियां और फिर सॉस डालें। अब रोटी को दोनों तरफ से मोड़ते हुए रोल करें, ताकि सारी सामग्री अंदर ही रहे।
अगर आप चाहें तो इन रोल्स को तवे पर हल्का सेंक सकते हैं, ताकि यह और भी स्वादिष्ट और कुरकुरे बन जाएं।
इसी तरह सभी बुरिटो रोल तैयार कर लें और इन्हें गर्मा-गर्म परोसें।