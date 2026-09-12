वेज बुरिटो की रेसिपी

घर पर बनाएं स्वादिष्ट वेज बुरिटो, स्वाद में लाजवाब और सेहत के लिए भी फायदेमंद

लेखन सयाली 05:36 pm Sep 12, 202605:36 pm

क्या है खबर?

बुरिटो एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मेक्सिकन व्यंजन है, जिसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। यह एक तरह का रोटी में सब्जियां, चावल और सॉस भरकर बनाया जाने वाला व्यंजन है। इसे बनाना काफी आसान है और खाने में यह बहुत ही मजेदार लगता है। अगर आप भी इसे घर पर बनाने की सोच रहे हैं तो यह आसान रेसिपी आपके लिए है। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका।