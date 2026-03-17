मेक्सिको का पारंपरिक पकवान शाकाहारी टैको बनाना है आसान, मन को भाएगा इसका मसालेदार स्वाद

टैको एक लोकप्रिय मेक्सिकन व्यंजन है, जो आमतौर पर मांसाहारियों के बीच बहुत पसंद किया जाता है। हालांकि, शाकाहारी भी इस व्यंजन का मजा ले सकते हैं। शाकाहारी टैको में आप सब्जियों, दालों और मसालों का उपयोग करके इसे स्वादिष्ट बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको स्वादिष्ट शाकाहारी टैको बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसमें ज्यादा देर नहीं लगती है। इन्हें खा कर आपका दिल खुश हो जाएगा।

#1 टैको शेल्स बनाएं टैको बनाने के लिए सबसे पहले टैको शेल्स तैयार करें, जो इस व्यंजन का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। इसके लिए आप मकई के आटे को पानी में मिलाकर गूंध लें और छोटी-छोटी गोलियां बना लें। इन गोलियों को बेलकर तवे पर सेंक लें, जब तक कि वे दोनों तरफ से सुनहरी न हो जाएं। आप चाहें तो बाजार से भी तैयार टैको शेल्स खरीद सकते हैं, लेकिन घर के बने टैको शेल्स का स्वाद अलग होता है।

#2 मसालेदार काले चने का मिश्रण बनाएं टैको के लिए मसालेदार काले चने का मिश्रण जरूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डालें। इन्हें हल्का सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें उबले हुए काले चने डालें और साथ ही जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक मिलाएं। इस मिश्रण को कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं।

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#3 ताजगी भरा सलाद तैयार करें ताजगी भरा सलाद टैको का अहम हिस्सा है। इसके लिए बारीक कटा हुआ खीरा, टमाटर, प्याज, मिर्च, हरी धनिया और नींबू का रस मिलाकर एक बर्तन में रखें। आप इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। इस सलाद को आप अपने स्वादानुसार बदल सकते हैं, जैसे कि इसमें मकई, एवोकाडो या ककड़ी भी डाल सकते हैं। इससे आपके टैको को एक नई ताजगी मिलेगी।

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#4 मलाईदार एवोकाडो चटनी बनाएं एवोकाडो चटनी आपके शाकाहारी टैको को और भी स्वादिष्ट बना सकती है, जिसे गुआकामोल कहते हैं। इसके लिए एक मिक्सर में पका हुआ एवोकाडो, दही, नींबू का रस, नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च डालकर अच्छे से पीस लें, जब तक कि यह क्रीमी पेस्ट न बन जाए। इस चटनी को आप अपने तैयार किए हुए टैको पर डाल सकते हैं या साइड में भी रख सकते हैं, ताकि हर कोई अपने अनुसार ले सके।