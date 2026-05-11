गर्मियों में पसंद किया जाता है नन्नारी शरबत, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

नन्नारी एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय शरबत है, जो गर्मियों के दौरान खासतौर से पसंद किया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। नन्नारी शरबत को सुक्कर नामक पौधे की जड़ों से बनाया जाता है, जो कई औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। इस लेख में हम आपको नन्नारी शरबत की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

सामग्री नन्नारी शरबत बनाने के लिए जरूरी सामग्री नन्नारी शरबत बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे सुक्कर की जड़ें, पानी, चीनी या गुड़, नींबू का रस और बर्फ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा इलायची पाउडर मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप अपने स्वादानुसार इसमें पुदीने की पत्तियां भी मिला सकते हैं, जिससे यह और भी ताजगी भरा लगेगा और पीने में मजेदार होगा। अगर आपको बर्फ नहीं पसंद तो आप इसे उसके बिना भी पी सकते हैं।

#1 सुक्कर की जड़ों को साफ करें नन्नारी पेय बनाने के लिए सबसे पहले सुक्कर की जड़ों को अच्छे से साफ करें, ताकि उनमें से कोई भी मिट्टी या गंदगी न रह जाए। इसके लिए आप एक बर्तन में पानी लें और उसमें सुक्कर की जड़ें डालकर उन्हें अच्छी तरह धो लें। इससे सभी कीटाणु और गंदगी हट जाएगी। ध्यान रखें कि जड़ें पूरी तरह से साफ हो जाएं, ताकि पेय का स्वाद बेहतरीन हो सके और यह सेहत के लिए भी फायदेमंद रहे।

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#2 जड़ों को पानी में उबालें साफ की गई सुक्कर की जड़ों को अब एक पैन में डालकर पानी के साथ उबालें। इसे लगभग 10-15 मिनट तक उबालें, जब तक कि पानी का रंग बदलकर गहरा न हो जाए। इससे सभी पोषक तत्व और स्वाद पानी में निकल आएंगे। उबालने के बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे छानकर अलग रख दें, ताकि जड़ें और पानी अलग हो जाएं।

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#3 चीनी या गुड़ मिलाएं अब ठंडे मिश्रण में स्वादानुसार चीनी या गुड़ मिलाएं। अगर आप सेहत के प्रति सजग हैं तो गुड़ का उपयोग करें, क्योंकि यह अधिक सेहतमंद होता है। चीनी या गुड़ को अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से हल्का-सा गर्म करें, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं। इससे पेय का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह पीने में अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं।